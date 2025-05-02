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MLB／天使舉行台灣日 2000件Taiwan球衣搶占看台

中央社／ 洛杉磯1日專電
長榮航空贊助、多個僑胞社團參與在美國職棒洛杉磯天使隊主場賽事舉行台灣日活動，球場大螢幕秀出「台灣文化傳統之夜」。圖中央社提供
長榮航空贊助、多個僑胞社團參與在美國職棒洛杉磯天使隊主場賽事舉行台灣日活動，球場大螢幕秀出「台灣文化傳統之夜」。圖中央社提供

由長榮航空贊助、多個僑胞團體籌辦下，美國職棒洛杉磯天使隊今天在主場舉行台灣日活動，看台上2000名觀眾穿著Taiwan球衣，賽前還有中華職棒台鋼啦啦隊舞蹈表演。

這場底特律老虎對上洛杉磯天使的比賽，有2萬多人進場，觀眾席上將近1/10穿著隨票發送的Taiwan球衣，衣袖上印有國旗。僑委會委員長徐佳青到場觀賽，稱在這代表台灣僑民在美國的實力。

徐佳青正在美國拜訪僑界，今天下飛機直奔天使球場，參與台灣日活動，穿上長榮航空贈送的天使隊1號球衣。徐佳青說，職棒是美國與台灣人民共同喜愛的娛樂活動，藉著這樣的活動可以促進雙方友誼。

僑委會委員長徐佳青（中穿白衣）出席美國職棒洛杉磯天使隊主場的台灣日活動，與僑民一起看球。圖中央社提供 中央通訊社
僑委會委員長徐佳青（中穿白衣）出席美國職棒洛杉磯天使隊主場的台灣日活動，與僑民一起看球。圖中央社提供 中央通訊社

長榮航空從2018年開始成為天使隊的贊助商，透過電視轉播，向全美宣傳品牌。長榮美洲副總經理蘇偉仁表示，職業運動是美國人生活很重要的一部分，透過棒球比賽能夠很快打進美國的主流媒體。

總統府國策顧問、旅美醫師林榮松為今天的比賽開球，他表示，台灣棒球世界有名，希望透過棒球比賽持續拓展台灣的知名度。

長榮航空贊助、多個僑胞社團參與在美國職棒洛杉磯天使隊主場賽事舉行台灣日活動，總統府國策顧問林榮松（圖）開球。圖中央社提供 中央通訊社
長榮航空贊助、多個僑胞社團參與在美國職棒洛杉磯天使隊主場賽事舉行台灣日活動，總統府國策顧問林榮松（圖）開球。圖中央社提供 中央通訊社

來自台灣的職棒台鋼啦啦隊Wing Stars與多名台裔小朋友共同參與賽前舞蹈表演，演出「南王之歌」、「氣蓋山河」等多首應援曲。

Wing Stars策略長孫協志表示，能夠踏上大聯盟的場地是啦啦隊員們人生難得的經驗，就連很多運動員都沒有這樣的機會，大家都非常珍惜。

長榮航空贊助、多個僑胞社團參與在美國職棒洛杉磯天使隊主場賽事舉行台灣日活動，2000名球迷穿上隨票發送的Taiwan球衣。圖中央社提供 中央通訊社
長榮航空贊助、多個僑胞社團參與在美國職棒洛杉磯天使隊主場賽事舉行台灣日活動，2000名球迷穿上隨票發送的Taiwan球衣。圖中央社提供 中央通訊社

球賽現場到處可見台灣字樣，三壘側靠近外野有2000人穿著特製的Taiwan球衣，大螢幕上秀出今晚是「台灣文化傳統之夜」，除了賽前表演、開球之外，球場外也擺設多個園遊會攤位，來自彰化員林的布袋戲團「光興閣掌中劇團」現場演出。

台鋼啦啦隊Wing Stars幾名成員在觀眾席上觀看洛杉磯天使隊賽事，賽前與多名台裔小朋友擔綱舞蹈表演。圖中央社提供 中央通訊社
台鋼啦啦隊Wing Stars幾名成員在觀眾席上觀看洛杉磯天使隊賽事，賽前與多名台裔小朋友擔綱舞蹈表演。圖中央社提供 中央通訊社

啦啦隊 天使 棒球

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