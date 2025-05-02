MLB／天使舉行台灣日 2000件Taiwan球衣搶占看台
由長榮航空贊助、多個僑胞團體籌辦下，美國職棒洛杉磯天使隊今天在主場舉行台灣日活動，看台上2000名觀眾穿著Taiwan球衣，賽前還有中華職棒台鋼啦啦隊舞蹈表演。
這場底特律老虎對上洛杉磯天使的比賽，有2萬多人進場，觀眾席上將近1/10穿著隨票發送的Taiwan球衣，衣袖上印有國旗。僑委會委員長徐佳青到場觀賽，稱在這代表台灣僑民在美國的實力。
徐佳青正在美國拜訪僑界，今天下飛機直奔天使球場，參與台灣日活動，穿上長榮航空贈送的天使隊1號球衣。徐佳青說，職棒是美國與台灣人民共同喜愛的娛樂活動，藉著這樣的活動可以促進雙方友誼。
長榮航空從2018年開始成為天使隊的贊助商，透過電視轉播，向全美宣傳品牌。長榮美洲副總經理蘇偉仁表示，職業運動是美國人生活很重要的一部分，透過棒球比賽能夠很快打進美國的主流媒體。
總統府國策顧問、旅美醫師林榮松為今天的比賽開球，他表示，台灣棒球世界有名，希望透過棒球比賽持續拓展台灣的知名度。
來自台灣的職棒台鋼啦啦隊Wing Stars與多名台裔小朋友共同參與賽前舞蹈表演，演出「南王之歌」、「氣蓋山河」等多首應援曲。
Wing Stars策略長孫協志表示，能夠踏上大聯盟的場地是啦啦隊員們人生難得的經驗，就連很多運動員都沒有這樣的機會，大家都非常珍惜。
球賽現場到處可見台灣字樣，三壘側靠近外野有2000人穿著特製的Taiwan球衣，大螢幕上秀出今晚是「台灣文化傳統之夜」，除了賽前表演、開球之外，球場外也擺設多個園遊會攤位，來自彰化員林的布袋戲團「光興閣掌中劇團」現場演出。
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