MLB／千賀滉大打點滴上陣只投4局 大都會教頭：已盡最大努力

大都會隊日本強投千賀滉大今天對響尾蛇隊，先發4局就被換下場休息，賽後總教練門多薩（Carlos Mendoza）透露，千賀受腸胃炎病毒影響，打完點滴才強行上陣。

前2局千賀只被敲出1安，3局上2出局後被攻占滿壘，三振史密斯（Pavin Smith）化解危機。4局上因保送和連2支安打失掉1分，被攻占滿壘後，連續解決2名打者。

千賀投完4局就被換下場，總計用87球，被敲5支安打，投出6K和3保送，失掉1分，防禦率上升至1.38，吞下本季第2敗。

大都會主帥門多薩賽後受訪時提到，大都會球員們近期受腸胃炎病毒影響，千賀也是其中一人，「雖然昨天狀況有明顯改善，但我們直到昨天，都還無法確定他能不能上場，他自己說沒問題，今天也打了點滴，盡自己最大努力上場投球。」

千賀則不把身體狀況當藉口，「身體狀況當然不是很好，但既然決定要站上投手丘，就希望至少能投完6局，做好先發的本分。」