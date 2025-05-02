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MLB／前田健太防禦率7.88被DFA 老虎教頭：他曾是好投手

聯合新聞網／ 綜合報導
前田健太。 法新社
前田健太。 法新社

老虎隊今天宣布將37歲日本右投前田健太指定讓渡（DFA），老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）遺憾沒辦法幫助前田找回昔日身手。

前田健太在2023年休賽季與老虎簽下2年2400萬美元合約，去年前16場先發防禦率高達7.26，季中轉任牛棚，整季總共投112.1局，防禦率6.09。

前田健太今年原本有望爭取老虎先發輪值，但後來仍從長中繼角色出發，總計投8局失7分，防禦率7.88，如今遭DFA。前田大聯盟生涯9年效力過道奇、雙城與老虎隊，226場出賽172場先發，累積986.2局送出1055K，防禦率4.20。

老虎隊總教練辛區提到前田健太得知被DFA時仍很有禮貌，「這是難以啟齒的通知，因為他曾是好投手，也幫助過球隊。我們沒能在他陷入低潮時幫他找回狀態，讓他在老虎的時光就此結束。他自己也因為沒能重新振作，無法為球隊貢獻而感到失落。」

「我們沒能幫他復活，他自己也沒辦到，我們曾幫助很多投手找回身手，但很遺憾這次沒能做到」辛區說。

前田健太 老虎

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