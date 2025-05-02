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MLB／巨人台灣日 潘政琮挑戰投手丘最欣賞大谷翔平

中央社／ 舊金山1日專電
MLB巨人隊台灣日，高球名將潘政琮（左）開球，與長榮航空駐舊金山分公司總主任吳駿杰合影。中央社
MLB巨人隊台灣日，高球名將潘政琮（左）開球，與長榮航空駐舊金山分公司總主任吳駿杰合影。中央社

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊今天舉辦台灣日，合作夥伴長榮航空邀請台灣高球名將潘政琮開球，從果嶺站上投手丘，他直呼與捕手間的距離感覺比想像中更遠；棒球選手中十分欣賞大谷翔平，看大谷打棒球是種享受。

潘政琮受長榮航空之邀，今天現身MLB舊金山巨人隊甲骨文球場，擔任開球嘉賓之一，平日征戰果嶺的他，首度站上投手丘，一記好球獲得全場掌聲。自我要求高的潘政琮表示，之前曾在西雅圖水手隊開球但未站上投手球，「距離比想像中還遠」。

巨人隊二度舉辦台灣日，球團為表達對台灣球迷的重視，特地供應九層塔鹹酥雞，負責協助規劃餐點的索洛札諾（Bella Solorzano）認為，「炸雞」結合了美國球場和台灣的文化，在台灣日亮相極具創意，大家對這項新菜色都感到很滿意、也很興奮。

台灣日活動由交通部觀光署、駐舊金山辦事處、長榮航空、巨人隊球團聯合籌辦，鹹酥雞飄香外，台灣黑熊吉祥物與球迷互動相當討喜，吸引大批球迷排隊合照。

潘政琮開球後受訪表示，每回在海外比賽看見台灣球迷到場加油都很開心，給了他更多信心，這次也看到許多台灣球迷到現場，特別感謝球迷對他的支持，「台灣有很多優秀的地方，希望更多人可以認識台灣，知道我是來自台灣的一位高爾夫選手」。

他也說，平常會看棒球比賽，最欣賞日籍球星大谷翔平，「他有偶像魅力，言行舉止也受到大家尊重...希望台灣在國際體壇有更多運動明星，帶動台灣運動產業」。

駐舊金山辦事處長賴銘琪偕夫人雲雯蓁一同現身，也與潘政琮切磋高球心得。他表示，一直希望巨人隊台灣日能成為每年的例行性活動，「我們做到了」，平日看潘政琮打小白球，今天可見識到打大白球的功力，也希望美國球迷對台灣有更多認識。

觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢說，運動觀光逐漸成為國際旅遊產業中的一大成長亮點，棒球是台灣和美國的共同文化，期盼藉由更多不同的運動賽事促進台灣觀光。

大聯盟 巨人 潘政琮

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