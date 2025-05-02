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MiLB／莊陳仲敖2A先發搭林家正蹲捕 繳5.1局無失分飆7K

中央社／ 台北2日電
運動家隊小聯盟2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，與台灣隊友林家正投捕搭檔，繳出5.1局無失分好投，飆出7次三振。 中央社
運動家隊小聯盟2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，與台灣隊友林家正投捕搭檔，繳出5.1局無失分好投，飆出7次三振。 中央社

美國職棒運動家隊小聯盟2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，與台灣隊友林家正投捕搭檔，繳出5.1局無失分好投，飆出7次三振，不過退場時還是平手，莊陳仲敖最終無關勝敗。

運動家隊2A對上響尾蛇隊2A的賽事，莊陳仲敖擔任先發投手，1局上雖然因為安打、四壞球保送及投手犯規，一度面臨二、三壘有人危機，不過他飆出2次三振，最後再用滾地球解決打者，化解失分危機。

莊陳仲敖從第2局之後開始回穩，第2到5局演出12上12下，完全沒有讓對手踏上壘包；6局上投出保送，再送出三振之後退場。

總計莊陳仲敖用84球主投5.1局，僅被擊出1支安打，投出2次保送，飆出7次三振，沒有失分。莊陳仲敖退場時還是0比0平手，最後運動家隊2A以2比0擊退響尾蛇隊2A，莊陳仲敖無關勝敗，本季目前出賽5場都是先發、防禦率5.47。

今天與莊陳仲敖搭檔的捕手林家正先發打第9棒，攻擊方面3打數沒有敲出安打，本季目前打擊率0.069，不過在蹲捕時引導莊陳仲敖繳出好投。

莊陳仲敖 運動家

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