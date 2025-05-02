MiLB／林昱珉結束延長春訓3A出發 首戰5局失2分無關勝敗

效力響尾蛇隊的台灣投手林昱珉結束延長春訓，今天在與巨人隊3A之戰先發登板，投出5局失2分的成績，不過隊友賈西亞（Aramis Garcia）兩發陽春砲追平，讓他以無關勝敗作收。

林昱珉在去年代表中華隊參加世界12強棒球賽，出賽2場投了8.2局，被擊出3支安打，投出6次三振，3次四壞球，防禦率2.08，雖然接獲參加大聯盟春訓的邀請，但因參加國際賽加上女兒剛出生，林昱珉向球團請假較晚返美，從延長春訓起步。

今天林昱珉確定結束春訓從3A起步，今天面對麥克雷（Grant McCray）投得苦手，開賽第一顆球就被他敲出二壘安打，雖然投出三振但之後又被敲安而丟掉1分，靠著雙殺成功止血。

第2局投出三上三下後，林昱珉在3局下又被麥克雷敲出陽春砲，丟掉此戰的第2分，好在5局下2出局、二壘有人時，再次遭遇成功讓麥克雷敲出滾地球出局。

林昱珉的本季初登板以63球投完5局退場，其中40顆是好球，被敲5支安打丟掉2分，另外有3次三振、沒有四壞保送，防禦率3.60。

林昱珉退場時，響尾蛇3A是靠5局上賈西亞的陽春砲破蛋，7局上賈西亞再轟出一發陽春砲追平比數，讓林昱珉不至於吞下敗投。