快訊

連鎖火鍋店「冰淇淋藏碎玻璃」！店家要求撤文 消費者怒提告

十年來首度調漲！NVIDIA執行長黃仁勳加薪了 驚人總薪酬曝光

NBA／三劍客合砍79分力壓金塊 快艇逼進搶七大戰

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉結束延長春訓3A出發 首戰5局失2分無關勝敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林昱珉今天在與巨人隊3A之戰先發登板，投出5局失2分的成績。 截圖自響尾蛇3A球隊X
林昱珉今天在與巨人隊3A之戰先發登板，投出5局失2分的成績。 截圖自響尾蛇3A球隊X

效力響尾蛇隊的台灣投手林昱珉結束延長春訓，今天在與巨人隊3A之戰先發登板，投出5局失2分的成績，不過隊友賈西亞（Aramis Garcia）兩發陽春砲追平，讓他以無關勝敗作收。

林昱珉在去年代表中華隊參加世界12強棒球賽，出賽2場投了8.2局，被擊出3支安打，投出6次三振，3次四壞球，防禦率2.08，雖然接獲參加大聯盟春訓的邀請，但因參加國際賽加上女兒剛出生，林昱珉向球團請假較晚返美，從延長春訓起步。

今天林昱珉確定結束春訓從3A起步，今天面對麥克雷（Grant McCray）投得苦手，開賽第一顆球就被他敲出二壘安打，雖然投出三振但之後又被敲安而丟掉1分，靠著雙殺成功止血。

第2局投出三上三下後，林昱珉在3局下又被麥克雷敲出陽春砲，丟掉此戰的第2分，好在5局下2出局、二壘有人時，再次遭遇成功讓麥克雷敲出滾地球出局。

林昱珉的本季初登板以63球投完5局退場，其中40顆是好球，被敲5支安打丟掉2分，另外有3次三振、沒有四壞保送，防禦率3.60。

林昱珉退場時，響尾蛇3A是靠5局上賈西亞的陽春砲破蛋，7局上賈西亞再轟出一發陽春砲追平比數，讓林昱珉不至於吞下敗投。

林昱珉

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希6局失2分勝投飛了 解釋球速驟降原因

林維恩超狂初登板媲美郭泓志 運動家4台將拚上大聯盟不是夢

MiLB／林維恩春訓被打爆上一課 造就生涯首戰3局7K

經典賽／官網分析中華隊分在C組難關 引用曾總12強奪冠名言

相關新聞

MiLB／林昱珉結束延長春訓3A出發 首戰5局失2分無關勝敗

效力響尾蛇隊的台灣投手林昱珉結束延長春訓，今天在與巨人隊3A之戰先發登板，投出5局失2分的成績，不過隊友賈西亞（Aram...

MLB／賈吉暫居大聯盟10冠王 洋基教頭：還沒進入火熱狀態

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）開季手感發燙，目前12項數據高居大聯盟第1，還寫下多項前所未見紀錄，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為，賈吉還沒進入最佳狀態。 賈吉昨

MLB／巨人台灣日 潘政琮挑戰投手丘最欣賞大谷翔平

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人隊今天舉辦台灣日，合作夥伴長榮航空邀請台灣高球名將潘政琮開球，從果嶺站上投手丘，他直呼與捕...

MiLB／莊陳仲敖2A先發搭林家正蹲捕 繳5.1局無失分飆7K

美國職棒運動家隊小聯盟2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，與台灣隊友林家正投捕搭檔，繳出5.1局無失分好投，飆出7次三振，...

MiLB／沙子宸投球內容大升級 秘訣「把例行公事當興趣」

旅美棒球投手沙子宸投球內容全面升級，對比去年同期簡直判若兩人。他透露進步秘訣，在於每天勤丟重球、重訓、吃補品等加強身體素...

MiLB／鄭宗哲揮別小低潮 敲二壘打選2保送

美職底特律老虎隊3A台灣好手李灝宇今天轟出本季第2發全壘打，還演出盜壘成功，助老虎隊2比1獲勝；另一場3A賽事，海盜隊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。