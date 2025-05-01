MLB／前桃猿洋投隔4年重返大聯盟 中繼4.1局無失分勝投被砸鍋

前樂天桃猿隊洋投威達爾（Brandon Waddell）今天才剛被大都會隊拉上大聯盟，就獲得中繼登板機會，4.1局無失分好投一度維繫領先，然而勝投因下一任投手砸鍋飛走，而大都會隊最終就以3：4輸給響尾蛇隊。

威達爾2023年來台加盟樂天桃猿，該季出賽12場，成績5勝5敗、防禦率3.30，在6月被韓職前東家斗山熊隊挖角後，投出11勝3敗、防禦率2.49的成績，2024年也繼續留在斗山熊隊，出賽14場拿下7勝4敗，防禦率3.12。

2024年底美職大都會隊以小聯盟聯盟合約簽下威達爾，本季在3A出賽5場都是先發，戰績1勝1敗，防禦率僅1.54，投23.1局送出21次三振、7次保送。

大都會隊為了調整先發輪值讓千賀滉大能夠獲得5天休息，今天採取車輪戰，由布拉佐萬（Huascar Brazoban）擔任假先發，並從3A拉上威達爾擔任長中繼，共同承擔今天賽事。

這是威達爾相隔四年再次重返大聯盟，上一次登板已是2021年7月9日，總教練門多薩（Carlos Mendoza）指出，威達爾是那種控球型投手，擅長變換球路與投球節奏，在職業棒球待了很久，「今天他將是比賽的重要角色。」

比賽過程也確實如此，布拉佐萬先發2局無失分退場後，威達爾接手僅用60球就投了4.1局，被敲3支安打沒有失分，另有4次三振，第7局投出三振後退場時球隊還以1：0領先。

然而接手的史坦尼克（Ryne Stanek）在抓到第2個出局數後，卻被連敲3支安打，丟掉2分，讓比數瞬間逆轉，9局上響尾蛇隊又攻下2分，而大都會隊雖然在9局下追加2分，然而2出局後的滿壘無功而返。