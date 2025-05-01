MLB／球迷從外野看台摔落送醫 海盜主場發生意外

海盜隊今天在主場以4：3擊敗小熊隊，然而比賽過程中發生不幸意外，一名球迷從右外野看台跌落場內，比賽因此中斷，該球迷經過搶救後已經送往醫院治療。

事件發生在7局下，麥卡臣（Andrew McCutchen）敲出2分打點二壘安打後，有一名球迷突然從右外野看台摔進場內，隨後有另一人跳下場內試圖協助該名球迷，目前尚不清楚這第二人是否為其家屬或熱心路人。

球團緊急用擔架將該名球迷抬出場送醫。 美聯社

球場人員以及海盜、小熊隊人員都立刻進行處理，在約5分鐘處理後用擔架將他抬出場送醫，所有球員、球迷目睹整個急救過程，不少球員都掩面不忍直視。

海盜隊賽後發表聲明，針對球迷墜落場內事件表示，「匹茲堡緊急醫療單位（EMS）、海盜與小熊隊的運動防護團隊，以及其他PNC球場工作人員立即做出反應並展開急救。他隨後被送往阿勒格尼綜合醫院，目前尚無進一步資訊。我們對他及其家人致上最深的關心與祈禱。」