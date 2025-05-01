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MiLB／李灝宇3A反方向開轟 加演第4盜

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

效力美國職棒老虎隊3A的台灣旅美好手李灝宇，今天擊出一發反方向全壘打，並跑出賽季第4次盜壘，幫助球隊以2：1擊敗紅襪隊3A。

李灝宇今天擔任先發第2棒、二壘手，首打席擊出中外野飛球遭接殺，3局上在隊友希克倫（Brewer Hicklen）敲出陽春砲後，李灝宇也跟進「背靠背」開轟，一發反方向的全壘打幫助球隊取得2：0領先，擊球初速98.8哩。

李灝宇砲轟的溫科斯基（Josh Winckowski）在大聯盟有四年資歷，今年作為後援登板6場、防禦率3.86，2023年則是有60場出賽、防禦率2.88的成績。

6局上李灝宇選到四壞球保送上壘，隨後在2出局後盜上二壘，再靠著暴投推進至三壘，只不過沒能進帳分數，8局上的最後打席則是遭到三振。

李灝宇此戰3打數1安打，包括1發全壘打、1次保送、1次盜壘成功，另吞1次三振，打擊率升至2成13，攻擊指數（OPS）來到0.646。目前已累積2轟與4次盜壘。

李灝宇

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