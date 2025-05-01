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MLB／美媒又誤認成中國！前中職洋投哈瑪星與老虎簽小聯盟約
前中華職棒台鋼雄鷹隊洋投哈瑪星（Nick Margevicius）今天與老虎隊簽下小聯盟合約，《底特律新聞報》記者麥考斯基（Chris McCosky）發文分享此消息，卻把在中職打球誤植成中國。
哈瑪星去年在雄鷹先發18場，7勝6敗，防禦率2.82。今年轉戰墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos），先發2場，主投10.1局，防禦率1.74。
《底特律新聞報》記者麥考斯基發文指出，老虎與哈瑪星和哈維（Ryan Harvey）簽小聯盟約，28歲的哈瑪星去年曾在中國打球，近期在墨西哥出賽。
底下有網友糾正麥考斯基，「他在台灣投球，不是中國」、「中華職棒是台灣的聯盟，不是中國」、「哈瑪星上季在台灣投球，中國沒職業聯賽」。
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