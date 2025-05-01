MLB／3MVP同場發威道奇5連勝 羅伯茲盛讚「難怪是超級巨星」

道奇隊今天以12：7擊敗馬林魚隊拿下5連勝，大谷翔平敲出三壘安打還加演盜壘，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）也都敲雙安，總教練羅伯茲（Dave Roberts）：「他們之所以是超級巨星是有原因的。」

大谷翔平今天作為第1棒指定打擊，4打數敲出1安打，8局下敲出三壘安打後靠暴投回來得分，另外3局下則是滾地球避免雙殺上壘後又盜到二壘，再靠一壘安打回到本壘，6局下則是保送上壘後靠三壘安打得分。

大谷翔平目前32分得分是大聯盟最多，照目前節奏換算全年將有167分得分的驚人數字，而上個賽季他締造「50轟50盜」時，在美國時間4月底是7轟5盜，今年截至4月底是7轟9盜。

除了大谷翔平外，貝茲今天敲出雙安、4分打點，弗里曼的雙安包含1轟、2分打點，羅伯茲賽後大讚MVP連線，「他們的合約，是建立在他們的實績之上，他們也願意承擔這個角色。」

而道奇隊先發投手岡索林（Tony Gonsolin）則是自2023年8月18日受傷後，今天重返大聯盟先發，繳出6局9K失3分的好投，也拿下久違的勝投。

9 Ks through 6 innings in Tony's return to the mound. 👏 pic.twitter.com/FQgUAZzwJc — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年4月30日