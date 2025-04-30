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MLB／當爸後首開轟！大谷翔平：因女兒睡眠不足但心情愉悅

中央社／ 洛杉磯29日綜合外電報導
大谷翔平身為人父之後，於今天首度開轟。 路透
大谷翔平身為人父之後，於今天首度開轟。 路透

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天敲出本季第7支全壘打，也是他當爸爸後首度開轟。他賽後表示女兒出生後自己「睡眠不足」，也分享首次抱起愛女的心情。

日媒Full-Count與「日刊體育」報導，道奇今天在主場迎戰邁阿密馬林魚，大谷擔任第1棒指定打擊，1局下第1打席就揮出陽春砲。

這是他16日在主場對戰科羅拉多洛磯敲出本季第6轟，相隔7場比賽後再度開轟，並且助球隊以15比2大勝馬林魚。這也是大谷本月19日宣布太太真美子誕下女兒後，第一次敲出全壘打。

他在賽後受訪時表示「（太太）生產之後就沒敲出全壘打，因此這是很不錯的1轟」。

大谷談到女兒時說道「感謝她平安出生，雖然先前感到睡眠不足，但是心情愉悅，幸福的睡眠不足」。

他也談到為人父的生活變化，表示「節奏稍微有點改變，今天也是先去醫院再來球場，我認為暫時應該都會是這種狀態吧」。

大谷提及第一次抱起女兒時「感到相當溫暖，（女兒的體格）比想像中的大，當下先是感到一種安心感，因為她健康出世，我認為這比什麼都重要」。

大谷也表示已決定好女兒的名字，不過現階段不會正式公布，但已經告訴隊友與親近的人士。

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