MLB／當爸後首開轟！大谷翔平：因女兒睡眠不足但心情愉悅

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平,今天敲出本季第7支全壘打,也是他當爸爸後首度開轟。他賽後表示女兒出生後自己「睡眠不足」,也分享首次抱起愛女的心情。

日媒Full-Count與「日刊體育」報導,道奇今天在主場迎戰邁阿密馬林魚,大谷擔任第1棒指定打擊,1局下第1打席就揮出陽春砲。

這是他16日在主場對戰科羅拉多洛磯敲出本季第6轟,相隔7場比賽後再度開轟,並且助球隊以15比2大勝馬林魚。這也是大谷本月19日宣布太太真美子誕下女兒後,第一次敲出全壘打。

他在賽後受訪時表示「(太太)生產之後就沒敲出全壘打,因此這是很不錯的1轟」。

大谷談到女兒時說道「感謝她平安出生,雖然先前感到睡眠不足,但是心情愉悅,幸福的睡眠不足」。

他也談到為人父的生活變化,表示「節奏稍微有點改變,今天也是先去醫院再來球場,我認為暫時應該都會是這種狀態吧」。

大谷提及第一次抱起女兒時「感到相當溫暖,(女兒的體格)比想像中的大,當下先是感到一種安心感,因為她健康出世,我認為這比什麼都重要」。

大谷也表示已決定好女兒的名字,不過現階段不會正式公布,但已經告訴隊友與親近的人士。

