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MLB／單日3隊大開魯閣 寫同時贏過對手12分以上罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
今天大聯盟可謂砲聲隆隆，有3隊得分來到15分，上演罕見紀錄。 路透
今天大聯盟可謂砲聲隆隆，有3隊得分來到15分，上演罕見紀錄。 路透

今天大聯盟有3支球隊「開魯閣」，道奇洋基遊騎兵隊得分都上15分，共同寫下「單日至少3隊贏過對手12分以上」的罕見紀錄，自1900年來，這項紀錄只發生過15次，上次是在2021年7月29日。

首先是運動家作客遊騎兵的比賽，來訪的運動家慘遭主隊2：15血洗。遊騎兵先發強投狄葛隆（Jacob deGrom）繳出6局7K無失分的好投，遊騎兵雖然沒有開轟紀錄，但單場狂敲18支安打也把運動家打得暈頭轉向。

而擔綱東道主的金鶯卻反過來遭到客隊洋基轟炸，洋基上演本季團隊第2度「首局前3棒接連開轟」的瘋狂紀錄，團隊也狂掃19支安打，金鶯守備也奉上3次失誤，曾入選明星賽的吉布森（Kyle Gibson）只投了3.2局便失了9分自責退場。

而道奇則是靠著大谷翔平在升格當爸爸後的首度開轟領軍下，團隊敲出18支安打，投手調度緊繃的道奇，甚至在末段大幅領先下派出赫南德茲（Enrique Hernandez）帶著特製頭盔上場投球，主投1局無失分。

洋基 遊騎兵 道奇

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