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MLB／洋基教頭賽前訪問評「沒熱開」 賈吉馬上開轟回應期待

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉本季可說是聯盟最火燙的打者，但教頭在賽前訪問時告訴大家，賈吉還沒使出全力。 美聯社
賈吉本季可說是聯盟最火燙的打者，但教頭在賽前訪問時告訴大家，賈吉還沒使出全力。 美聯社

洋基隊當家重砲賈吉（Aaron Judge）可說是目前全聯盟最火燙的打者，在今日賽前，他的打擊率、上壘率、長打率、安打數與打點都在聯盟龍頭，不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）卻說：「他還沒有火力全開呢。」

「我沒在開玩笑，也沒在鬧著玩，我是真的覺得賈吉還沒真正『熱起來』。」布恩受訪時說道，當賈吉真的開始把球轟到看台上時，到時候就請大家拭目以待了。果不其然今天對陣金鶯隊首局，賈吉便扛出本季第9轟，還上演了飛撲美技。

賈吉的被三振率目前為生涯最低的21.4%，在右外野的防守表現也高於聯盟平均水準，此外目前他也有3次的盜壘成功，相較於去年整季僅有10次，是個不錯的開始。而賈吉今日賽後的打擊率又上升到4成12，OPS+也突破200。

布恩認為，儘管賈吉已經是全聯盟最頂尖的球員之一，但他每年都持續尋求進步，「他每年都希望自己能再變得更好一些，」布恩說道，雖然賈吉去年獲得美聯MVP，但他認為現在的賈吉是一名更全面的打者。

洋基 賈吉

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