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MLB／洛磯再輸球！開季29場狂吞25敗 勝率不足2成平紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
洛磯開季29場比賽吞下25敗，近17場比賽吞16敗，為隊史最差。 美聯社
洛磯開季29場比賽吞下25敗，近17場比賽吞16敗，為隊史最差。 美聯社

賽前已寫下7連敗的洛磯隊，雖然今天推派明星右投馬奎斯（Germán Márquez）先發，不過他沒能為洛磯止敗，最終洛磯以2：8輸掉對戰勇士隊的3連戰第2戰，也吞下8連敗，目前戰績為聯盟墊底。

前一場先發被皇家打爆的馬奎斯今天重新出發，但他主投5.1局失掉7分，再度吞敗。本場賽後洛磯戰績為4勝25敗，目前戰績為全聯盟最後一名，成為自1901年來第3支開季29場就吞25敗的球隊。

洛磯本場先發馬奎斯本季一勝難求，且連3場先發都出現大量失分。 美聯社
洛磯本場先發馬奎斯本季一勝難求，且連3場先發都出現大量失分。 美聯社

根據美聯社報導，洛磯近17戰狂吞16敗，隊史從未有過這樣的慘澹戰績，洛磯也成為繼1988年金鶯隊與2003年的老虎隊之後，第3支開季前29場吞25敗的球隊。明天洛磯將在主場繼續迎戰勇士。

洛磯本場先發馬奎斯賽後累計出賽6場，就吞下5敗，賽後防禦率為9.82。馬奎斯上一場先發對戰皇家隊主投4局失6分；再上一次先發對戰道奇隊則是0.2局失7分，本季首勝尚未開張。

勇士 洛磯

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