MLB／爸氣！大谷開轟+盜壘 道奇開魯閣兩隊都派野手登板

美國職棒日本球星大谷翔平的首局首球開轟開始，預示著道奇隊今天火力大爆發，隨著分差早早拉開，兩隊最後都派出野手上來收尾，道奇最終得分創本季新高，以15：2擊敗馬林魚隊拿下四連勝。

馬林魚今天派出前塞揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）先發，投出第1球就被大谷轟出右外野陽春砲，道奇第1局就攻下3分。

接著2、3局道奇又攻下4分，將比數拉開到7：1，阿坎塔拉投2.2局被敲7支安打丟掉7分，另有5次四壞保送、2次三振，防禦率上漲到8.31。

6局下道奇又是一輪猛攻，單局5支安打包含2支2分打點二壘打，7局下攻進1分後，8局下帕赫斯（Andy Pages）又是一發陽春砲帶動3分大局徹底拉開。

馬林魚從7局下就開始節省投手，2出局、一二壘有人派出「工具人」薩諾哈（Javier Sanoja）登板，結果他順利拆彈，只不過投完第8局多掉3分，這是他本季第3次登板「救火」。

道奇9局上讓野手赫南德茲（Enrique Hernandez）登板，雖然被敲出2支安打，但投完1局無失分，比賽後段替補守備上場，2打席1安打、1保送、2得分。

大谷今天作為第1棒、指定打擊，相隔7場在首局敲出本季第7轟、當爸爸之後的第1轟，總計4打數1安打，另有1次保送、2次三振，另外還有1次盜壘成功（第8盜），本季打擊率2成88，目前連4場敲安。