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MLB／腰部不適衝上三壘才退場 洋基奇森姆：當下沒有劇痛

聯合新聞網／ 綜合報導
奇森姆在揮空後就感到不適，但他仍敲出長打並拼上三壘才退場接受治療。 法新社
奇森姆在揮空後就感到不適，但他仍敲出長打並拼上三壘才退場接受治療。 法新社

洋基隊明星內野手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）今天對陣金鶯隊比賽中提前退場，其實該打席前段奇森姆早已面露不適，但他仍堅持留在場上，最後在拚上三壘後，退場接受治療。

首局面對金鶯先發投手吉布森（Kyle Gibson）時，奇森姆一次揮空後就神情痛苦，扶著自己的腰部，隨後洋基總教練布恩（Aaron Boone）與防護員上場為他進行檢查，但奇森姆仍留在場上。

該打席最後奇森姆敲出一支右外野邊線落地的二壘安打，並靠著對方防守失誤撲向三壘，洋基隨即換上代跑培拉薩（Oswald Peraza），讓奇森姆下場治療，後續被診斷為右側腰部不適。

奇森姆賽後受訪直言，雖然不太確定是什麼症狀，但感覺自己的身體並沒有大問題，「我了解我的身體，當下我沒有劇痛，或者『我完蛋了』的感覺。」談到在不舒服的狀況下還能擊出長打，奇森姆透露上壘後才感覺到特別不適，因此選擇先休息。

洋基 金鶯

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