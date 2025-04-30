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MLB／光芒開季20場主場比賽全滿 單場平均數卻是倒數第2

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
光芒今天雖然輸球中止5連勝，但開季連續20場主場比賽滿場！ 美聯社
光芒今天雖然輸球中止5連勝，但開季連續20場主場比賽滿場！ 美聯社

光芒今天回到佛州坦帕主場，對皇家隊展開3連戰首戰，先發投手布萊德利（Taj Bradley）投7局失兩分，繳出優質內容，但光芒全場只攻下1分，終場以1：3落敗，終止本季最長5連勝。

值得一提的是，光芒主場史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）今天又湧進10046人觀戰，開季連續20場主場比賽滿場，不過單場平均觀眾人數在大聯盟30隊仍是倒數第2，只領先運動家隊的9836人。

光芒原來主場純品康納球場（Tropicana Field）去年10月被颶風吹破屋頂，今年以洋基春訓基地史坦布瑞納球場做為替代性主場，從3月29日對洛磯隊開幕戰起，不管對手是誰，至今打了20場比賽，每場都是10046人觀戰， 今天對皇家之戰結束後，總觀眾人數20萬920人。

道奇隊仍是大聯盟人氣最旺的球隊，今天對馬林魚隊賽前，16場主場總觀眾人數已達83萬855人、單場平均51928人；至於人氣最差的運動家，從奧克蘭搬到沙加緬度後，目前15場主場比賽只有14萬7545人進場。

光芒去年81場主場合計133萬7739人進場，單場平均16515人，兩個數字都是大聯盟倒數第3，只領先馬林魚、運動家，今年搬到容量不大的史坦布瑞納球場，總觀眾人數一定下滑。

光芒 大聯盟 運動家

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