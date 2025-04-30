MLB／月初10連戰、單月休4天 道奇輪值如何因應地獄賽程？

隨著輪值中2大強投史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先後受傷，道奇隊只剩3位健康投手，又將面對5月初10連戰、單月僅4天休兵的行程，對此，道奇記者索尼亞（Sonja Chen）點出可能的應對方法。

首先道奇可以將輪值改為「投1休5」，山本由伸與佐佐木朗希能配合這樣的頻率，雖然10連戰可能造成投手群疲勞，但這是不得不的做法。另外，讓近期在長中繼有優秀表現的卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）佔一席先發或拉長局數。

即便輪值已捉襟見肘，不過羅伯茲仍表示，不會讓包括大谷翔平在內的傷兵過於躁進。 美聯社

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也曾親口證實，考慮卡斯帕里烏斯角色轉換，3A也有不少投手待命中。不過即便情況如此棘手，索尼亞認為，「投手大谷」仍舊不會是道奇教練團選項。

索尼亞分析，道奇對於大谷投球的進度一向很保守，就算目前輪值捉襟見肘，球隊也不會讓大谷急於回到投手丘，連羅伯茲都表示，不管怎麼安排，都不會影響現有的計劃，同樣的原則也適用於上述受傷的投手及老將克蕭（Klayton Kershaw）。