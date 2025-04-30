MLB／秀背後接球雜技 藍鳥金手套：滑倒時我罵了聲髒話

藍鳥隊今天以2：10敗給紅襪隊，不過外野手瓦修（Daulton Varsho）馬戲團雜技般的滑倒背後接球，讓球迷津津樂道，本人賽後坦言滑倒的當下心中「罵了一句髒話」。

4局上紅襪進攻，杜蘭（Jarren Duran）擊出初速105.4哩的深遠飛球，瓦修拔腿狂追卻在警戒區時突然絆倒，而他立刻起身以背對的姿態反手將球接近手套，讓現場轉播員也嚇了一跳。

「這種訓練我們常做，要學會在眼睛離開球的情況下接球，」瓦修表示，跌倒時心想「糟了，球可能會落在我附近」，但好在很快就看到球，然後伸出手套去接到。

瓦修在去年球季拿下生涯第一座金手套獎，並獲得數據公司頒發的「防守聖經獎」更是防守聖經獎的「年度最佳防守球員」，而今天是他離開傷兵名單後歸隊的第1天。

紅襪強打布萊格曼（Alex Bregman）也不吝於給予掌聲，「太不可思議了。那是我人生中看過最棒的接殺之一。我希望他沒接到，因為那對杜蘭來說會是一支漂亮的三壘安打，但你得向他致敬。那真是一個不可思議的守備。」