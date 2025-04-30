快訊

高雄小學校長偷拍少女…影片硬碟還藏校長室 重判9年

吃喝玩樂20家up！ 「5/1勞動節」省錢術超佛「買一送一」 超商咖啡手搖、美食餐廳、樂園景點優惠總整理

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／秀背後接球雜技 藍鳥金手套：滑倒時我罵了聲髒話

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥外野手瓦修（Daulton Varsho）今天上演馬戲團雜技般的滑倒背後接球，讓外界嘖嘖稱奇。 美聯社
藍鳥外野手瓦修（Daulton Varsho）今天上演馬戲團雜技般的滑倒背後接球，讓外界嘖嘖稱奇。 美聯社

藍鳥隊今天以2：10敗給紅襪隊，不過外野手瓦修（Daulton Varsho）馬戲團雜技般的滑倒背後接球，讓球迷津津樂道，本人賽後坦言滑倒的當下心中「罵了一句髒話」。

4局上紅襪進攻，杜蘭（Jarren Duran）擊出初速105.4哩的深遠飛球，瓦修拔腿狂追卻在警戒區時突然絆倒，而他立刻起身以背對的姿態反手將球接近手套，讓現場轉播員也嚇了一跳。

「這種訓練我們常做，要學會在眼睛離開球的情況下接球，」瓦修表示，跌倒時心想「糟了，球可能會落在我附近」，但好在很快就看到球，然後伸出手套去接到。

瓦修在去年球季拿下生涯第一座金手套獎，並獲得數據公司頒發的「防守聖經獎」更是防守聖經獎的「年度最佳防守球員」，而今天是他離開傷兵名單後歸隊的第1天。

紅襪強打布萊格曼Alex Bregman）也不吝於給予掌聲，「太不可思議了。那是我人生中看過最棒的接殺之一。我希望他沒接到，因為那對杜蘭來說會是一支漂亮的三壘安打，但你得向他致敬。那真是一個不可思議的守備。」

Alex Bregman 布萊格曼 紅襪

延伸閱讀

MLB／藍鳥外野手翻滾後神奇接殺！ 官網：預約生涯頭號美技

MLB／為何不願去太空人？亞瑞納多：因塔克被交易改變想法

MLB／狄佛斯退讓了！紅襪開幕戰打DH、布萊格曼卡位三壘

MLB／布萊格曼回到最熟悉的三壘 紅襪首戰3支3還開轟

相關新聞

MLB／爸氣一擊！大谷翔平當爸後首轟出爐 首球就出棒

隨著手感逐漸加溫，道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出當爸爸後的第一發全壘打，相隔7場敲出也是個人本季第7轟，幫助道奇隊在1局...

MLB／洋基本季第2次首局前3棒開轟寫歷史 全場6轟炸翻金鶯

洋基隊今天再次化身「布朗克斯轟炸機」，第1局就上演「背靠背靠背」的連續3打席開轟，本季第2次出現也締造史上首見紀錄，最終...

MLB／藍鳥外野手翻滾後神奇接殺！ 官網：預約生涯頭號美技

今天紅襪隊作客藍鳥隊的賽事中，僅管藍鳥在比賽前段就已落後5分，但中外野手瓦修（Daulton Varsho）仍用盡全力，上演了一記不可思議的接殺，連大聯盟官網都驚呼：「瓦修，你是認真的嗎？」 比

MiLB／林維恩20局飆31K球隊三振王 總教練頻頻召見灌雞湯

19歲旅美小將林維恩在美國職棒小聯盟1A，生涯前20局投出31次三振，暫居球隊三振王，表現受總教練關注，常叫他進辦公室講...

MLB／光芒開季20場主場比賽全滿 單場平均數卻是倒數第2

光芒今天回到佛州坦帕主場，對皇家隊展開3連戰首戰，先發投手布萊德利（Taj Bradley）投7局失兩分，繳出優質內容，...

MLB／月初10連戰、單月休4天 道奇輪值如何因應地獄賽程？

隨著輪值中2大強投史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先後受傷，道奇隊只剩3位健康投手，又將面對5月初10連戰、單月僅4天休兵的行程，對此，道奇記者索尼亞（Sonj

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。