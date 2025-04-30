MLB／藍鳥外野手翻滾後神奇接殺！ 官網：預約生涯頭號美技

今天紅襪隊作客藍鳥隊的賽事中，僅管藍鳥在比賽前段就已落後5分，但中外野手瓦修（Daulton Varsho）仍用盡全力，上演了一記不可思議的接殺，連大聯盟官網都驚呼：「瓦修，你是認真的嗎？」

比賽進行到四局上半，紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）擊出中外野方向深遠飛球，只見瓦修向後跑的過程中突然雙腳打結，接著在警戒區摔倒並翻滾了1圈，但他竟奇蹟般地找到飛球落點，以「背後反手」之姿將這球接殺。

接殺的當下全場歡聲雷動，連主播都不敢相信瓦修能接到這球，投手丘上的泰特（Dillon Tate）也高舉雙手歡呼，為這場早早就落後的比賽增添了一大亮點。瓦修是上屆美聯金手套得主，大聯盟官網大讚：「完美展現在場上臨機應變的天賦。」

雖然終場藍鳥仍以2：10吞敗，但瓦修這記被評為「小時候在後院模仿職業選手」的花式接殺，確實有助於澆熄紅襪在比賽前3局就狂敲5轟的氣勢，此後紅襪也連4局未再得分，大聯盟官網也稱這次的美技可登上瓦修在藍鳥生涯的頭號精華剪輯。