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MLB／爸氣一擊！大谷翔平當爸後首轟出爐 首球就出棒

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

隨著手感逐漸加溫，道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出當爸爸後的第一發全壘打，相隔7場敲出也是個人本季第7轟，幫助道奇隊在1局下扳平比數。

道奇隊今天在1局上先掉分，不過1局下作為開路先鋒的大谷翔翔平，面對馬林魚隊先發投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara）投出的第一球就揮棒，將95.5哩的伸卡球掃到右外野全壘打牆外，擊球初速114.1哩、飛行距離394呎，一發陽春砲追平比數。

大谷翔平在20日迎接長女出生，隔天歸隊後曾陷入16打數2安打的低潮，但接下來3場敲出6支安打，包含4支長打，加上今天連續4場敲安。

大谷翔平 道奇

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