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MLB／洋基本季第2次首局前3棒開轟寫歷史 全場6轟炸翻金鶯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基本季第二次上演首局前三棒開轟！ 法新社
洋基本季第二次上演首局前三棒開轟！ 法新社

洋基隊今天再次化身「布朗克斯轟炸機」，第1局就上演「背靠背靠背」的連續3打席開轟，本季第2次出現也締造史上首見紀錄，最終就以15：3大勝金鶯隊。

金鶯隊先發投手吉布森（Kyle Gibson）首局就遭到狙擊，洋基隊前三棒葛里沙姆（Trent Grisham）、賈吉（Aaron Judge）、萊斯（Ben Rice）連續開轟。

這也是洋基隊繼台灣時間3月30日後，再次出現首局前三棒「背靠背靠背」開轟，單季2次出現是史上首見，而前一次開轟的是高史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉及貝林傑。

而今天首局連3轟，1出局後貝林傑（Cody Bellinger）也開轟，這也是道奇隊本季第2次首局敲出4轟，前一次同樣是3月30日。

在開賽4轟攻勢下，洋基隊首局就攻下5分，2局上萊斯敲出個人本季第8轟、一發陽春砲，4局上、5局上洋基隊安打連發個攻下3分，7到9局也各攻下1分，包含9局上威爾斯（Austin Wells）的陽春砲，就以超過10分的差距拿下勝利。

吉布森最終留下先發3.2局被敲11支安打、失9分的慘烈數據，本季初登板的防禦率來到22.09；洋基先發左投洛登（Carlos Rodon）則是6局失2分的優質先發，拿下本季第4勝。

洋基 萊斯 賈吉

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