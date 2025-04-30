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MLB／沒大礙！今永昇太腿抽筋提前退場 依舊5局無失分
小熊隊日本投手今永昇太今天先發面對海盜隊，投到第6局沒有失分但突然退場，引起球迷擔憂，好在後續球團傳出消息僅是腿部抽筋。
今永昇太前5局被敲5支安打，但沒有掉分，面對前8名打者僅被敲出1支安打，第5局浮現較大危機，2出局後被敲2支安打又投出保送，好在用三振化解滿壘危機。
然而6局下今永昇太續投被麥卡臣（Andrew McCutchen）敲出二壘安打後，比賽突然暫停，小熊隊教練、防護員都上場關心今永昇太的狀況，隨後讓他退場休息，今永昇太自行走回休息室，球團後續解釋，今永昇太是腿部抽筋。
而今永昇太留下的壘包小熊隊成功守住，讓他今天成績保持在5局無失分，投87球有56顆好球，總共被敲6支安打，另有3次三振、1次四壞保送，防禦率下修到2.77。
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