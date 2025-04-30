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MiLB／林維恩3局4K挨轟掉分 K9值13.95高水準

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林維恩。 中央社
林維恩。 中央社

效力運動家隊1A的旅美台將林維恩今天後援登板，面對道奇隊1A投了3局被敲4安包含1轟，丟掉2分，但依舊送出4次三振，K9值維持在13.95的高水準，而運動家隊1A最終以4：9輸球。

林維恩今天在4局下登板，2出局後被敲出三壘安打後又被敲一壘安打，丟掉1分；5局下則是2出局後被敲一壘安打，隨後出現暴投，但用三振解決得點圈狀況。

6局下林維恩開局就被道奇隊潛力新秀、農場排名第20的西羅塔（Mike Sirota）敲出一發陽春砲，不過很快回穩，連續解決3名打者包含2次三振。

林維恩今天以48球投完3局，有29顆好球，被敲4支安打，丟掉2分都是責失，投出4次三振、沒有保送，防禦率從2.12上升到2.70，本季累積20局投出31次三振。

林維恩 運動家

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