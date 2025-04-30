MiLB／林維恩20局飆31K球隊三振王 總教練頻頻召見灌雞湯

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中央社／ 洛杉磯29日專電
美國職棒運動家小聯盟1A的左投手林維恩（圖）開季一個月大秀三振功力，20局投出31次三振，他希望從實戰比賽中找出自己需要更進步的地方。中央社 中央通訊社
美國職棒運動家小聯盟1A的左投手林維恩（圖）開季一個月大秀三振功力，20局投出31次三振，他希望從實戰比賽中找出自己需要更進步的地方。中央社 中央通訊社

19歲旅美小將林維恩在美國職棒小聯盟1A，生涯前20局投出31次三振，暫居球隊三振王，表現受總教練關注，常叫他進辦公室講話。

林維恩剛從平鎮高中畢業，今年2月在經典賽（WBC）資格賽披上國手戰袍，本季在運動家小聯盟1A展開旅美生涯，前5場比賽投出31次三振，不僅球隊第一，也在加州聯盟三振榜擠進第3名。

林維恩今天客場出賽，出戰洛杉磯道奇1A的地震隊，後援3局投48球，其中29好球，送出4次三振，最快球速約150公里。他被敲4支安打，包括1支全壘打，責失2分。

林維恩回顧今天比賽，表示投球狀況比較不好，球數大多從落後狀態開始，投起來比較吃力，比較滿意的地方是「雖然狀況不好，但還是持續進攻好球帶，覺得滿棒的」。

林維恩4月5日生涯初登板技驚四座，3局投出完美九上九下，7次三振。4月11日先發，5局賞給對手8次三振，至今投20局飆出31次三振，平均每9局三振次數達13.95。

林維恩在20局裡被敲17支安打，包括3支全壘打，責失6分，防禦率為2.70，但至今還沒投出四壞保送。

林維恩日前向中央社表示，初登板投出9局7K的成績，賽後總教練高達（Javier Godard）找他進辦公室，問他想要幾年上大聯盟，半開玩笑鼓勵他，按照這樣表現明年可以上大聯盟。

效力美國職棒運動家小聯盟1A的左投手林維恩（圖）29日客場出戰道奇1A球隊，投3局飆出4次三振。中央社
效力美國職棒運動家小聯盟1A的左投手林維恩（圖）29日客場出戰道奇1A球隊，投3局飆出4次三振。中央社

林維恩今天受訪說，後來總教練又找他進辦公室，「那時候我有點嚇到，想說不可能吧」，以為總教練要告訴他什麼好消息，結果總教練找他聊天，「教練跟我說，我的帽子太大，投球的時候一直掉下來會遮到眼睛」。

教頭鼓勵他，明年就能上大聯盟。林維恩表示，他知道總教練開玩笑的成分居多，他在這個月比賽體會到，現階段目標是，先把身體素質練好，投完這個球季，看遇到什麼狀況再從中加強。

林維恩期待自己在小聯盟繼續精進。他很清楚「如果明年就上去，身體素質還不夠好，也會跟不上他們的節奏」。

就像今天對道奇1A，他投3局送出4次三振，但也挨轟失分。林維恩說，道奇隊打者的型態跟其他先前遇過的隊伍不同，揮棒的力量大，陣中有不少剛進職棒的大學生，他從中體會到，自己的球種搭配、戰略執行力要更好。

大聯盟 林維恩

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