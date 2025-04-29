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MLB／道奇燒光5:0領先幸有艾德曼輪休還敲再見安 大谷1安打3保送

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平2打數敲出1安打，選到3次四壞保送，也跑出本季第7盜。 美聯社
大谷翔平2打數敲出1安打，選到3次四壞保送，也跑出本季第7盜。 美聯社

道奇隊5：0的領先一局爆光光，與馬林魚隊殺進延長賽，艾德曼（Tommy Edman）延長10局代打敲出再見安打，道奇終場以7：6險勝。大谷翔平2打數敲出1安打，選到3次四壞保送，也跑出本季第7盜。

馬林魚由卡布雷拉（Edward Cabrera）先發4局被掃9安打、失5分，大谷首打席敲出安打，隨即盜二壘成功，弗里曼（Freddie Freeman）補上安打送回道奇第一分。

道奇持續有分數進帳，第3局貝茲（Mookie Betts）在滿壘的打席敲安帶有1分打點，第4局羅哈斯（Miguel Rojas）二壘打送回分數，第5局則是赫南德茲（Teoscar Hernández）兩分砲，道奇擴大為5：0領先。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）前5局未失分，第6局還沒拿到出局數，先在一、二壘有人時被瓦格曼（Eric Wagaman）敲安丟掉1分，最終投5.1局退場，由班達（Anthony Banda）接手卻釀成更大災難，保送堆成滿壘後，邁爾斯（Dane Myers）掃出滿貫砲，一棒追成5：5平手，梅伊的勝投也沒了。

大谷在8局下的打席未能建功，遭到三振，兩隊以5：5進入延長賽突破僵局，馬林魚10局上靠桑契斯（Jesús Sánchez）二壘打攻下1分，道奇帕赫斯（Andy Pages）先選保送，短打推進二、三壘有人後，今天原本排定輪休的艾德曼代打掃出再見安打，幫助道奇驚險收下勝利。

道奇 馬林魚

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