MLB／葛拉斯諾成傷兵 道奇教頭考慮山本、佐佐木「投1休5」　

道奇隊強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）昨天只投1局就退場，道奇今天宣布葛拉斯諾因右肩發炎進15天傷病名單，從小聯盟拉上右投戴維斯（Noah Davis）。

葛拉斯諾昨天面對海盜隊只投1局失2分，就因傷退場，本季他先發5場只投18局，防禦率4.50，如今成為道奇本季第13位進傷兵名單的投手。

對於葛拉斯諾進傷兵名單，羅伯茲表示：「如果我們要做這個決定，那就要徹底解決所有事，包含投球機制和身體狀況，這樣等他回來時，就能好好地向前看，不再回頭顧慮，只是這次復原時程會有點棘手。」

史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾相繼成為傷兵後，羅伯茲透露有考慮讓牛棚投手卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）轉任先發，也不排除讓山本由伸和佐佐木朗希從「投1休6」變「投1休5」，羅伯茲說，「他們現在都能改成投1休5的節奏，去年這個時間點山本也變投1休5，考慮接下來有連戰，減少先發休息日是我們的其中一個選項。」