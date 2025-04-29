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MLB／單場9打點追平大都會隊史紀錄 尼莫：不是每天都有的事

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會隊尼莫單場9打點，平隊史紀錄。 美聯社
大都會隊尼莫單場9打點，平隊史紀錄。 美聯社

大都會隊外野手尼莫（Brandon Nimmo）今天6打數4安打，包含1發滿貫砲，單場9分打點平隊史紀錄，大都會全隊也狂敲21安，以19：5打爆國民隊。

6局上尼莫扛出3分砲，7局上又夯滿貫砲，8局上他敲出帶有2分打點的二壘打，本場比賽共進帳9分打點，追平2008年戴嘉多（Carlos Delgado）創下的隊史紀錄。

尼莫開季陷入低潮，賽前只有4轟、12打點，打擊率0.192。今天比賽結束後，尼莫打擊率上升至0.218，21分打點排名大聯盟第14。

尼莫賽後受訪說，「這段時間真的有點沮喪，永遠不知道今天這種爆發會不會發生，當然，能追平隊史打點紀錄不是每天都有的事，就算把球打得扎實有飛行仰角，也未必每次都有好結果，因此今天真的要好好享受。」

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