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MLB／菅野智之有責任感的投球 5局8K封鎖洋基打線

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
菅野智之。 路透
菅野智之。 路透

效力金鶯隊的35歲日籍投手菅野智之，今天K暈洋基隊打線，先發5局狂賞8次三振，繳出無失分好投，幫助金鶯以4：3險勝，他也拿下個人第3勝，目前累積3勝1敗、防禦率3.00。

菅野今天先發5局共用95球，被敲5安打、無失分，他在首局被賈吉（Aaron Judge）敲出安打，隨後出現四壞、觸身球保送形成滿壘，危機時刻解決沃爾普（Anthony Volpe）；第3局則被賈吉、貝林傑（Cody Bellinger）敲出安打，但單局3個出局數都靠K功。

菅野本季前5場先發合計28局送出9次三振，此役只用5局就狂飆8K，而儘管今天前兩次對戰賈吉都被他敲出安打，第5局終於由菅野勝出，賞出精采三振。

談到今天面對賈吉，菅野表示，「我在春訓時有碰過他，當時保送了他，結果我被噓了，所以這次的策略就是確保不會保送他。」他也提到，系列賽第一場很重要，自己帶著更強的責任感去面對這場比賽。

金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也給予各種稱讚，「感覺他今天更冷靜也更專注，面對一條頑強的打線，他能把球控在好球帶各個位置、運用速差，令人印象深刻。」

金鶯打線在2局下靠勞諾亞諾（Ramón Laureano）二壘打開張分數，3局下歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲出三分砲，幫助菅野退場時握有4：0領先優勢，最終1分差勝出，菅野拿下本季第3勝。

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