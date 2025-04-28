快訊

夾擊格林放投湯普森 勇士主動防守變陣迎柯瑞爆發逆轉

移工426上凱道掀波…綠營告發轟神隱卸責 鄭正鈐發聲：適可而止

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／丹佛郵報痛批洛磯有如3A 隧道盡頭的光有百萬英里遠

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洛磯今天再度吞敗。 美聯社
洛磯今天再度吞敗。 美聯社

大聯盟本季賽事開打1個月，洛磯隊慘到不行，今天在丹佛主場又以1：8不敵紅人隊，不但3連戰遭橫掃，而且吞下6連敗，戰績掉到4勝23敗，再破隊史開季最慘紀錄。

紅人左投羅多洛（Nick Lodolo）先發7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，奪下本季第3勝；洛磯全場只有3支安打，比紅人少11安，沒有能力挽回戰局，開季至今連輸9個系列賽，最近15場比賽只贏1場。

丹佛郵報毫不留情批評：「今天這場比賽再次證明，洛磯打擊更接近小聯盟3A層級，而不是大聯盟球隊，就這樣，失敗接踵而至。」

大聯盟從1901年起，開季27戰4勝23敗的球隊只有5隊，之前是1936年聖路易布朗、1988年金鶯、2003年老虎、2022年紅人。

洛磯本季面對先發左投0勝9敗，也是大聯盟唯一還未打敗先發左投的球隊，總教練布雷克（Bud Black）坦言打擊不振，無法打敗羅多洛。

洛磯不但是國聯西區、也是大聯盟戰績最慘的球隊，勝率只有1成48，如果按照這種速度，球季結束將會吞下138敗；丹佛郵報指出，洛磯在主場只有3勝9敗，今年球季開打後，一天天變得黑暗起來，隧道盡頭的光似乎離球隊有百萬英里遠。

大聯盟 洛磯 紅人

延伸閱讀

MLB／超前楚奧特、賈吉搶先10轟 水手羅利暫居美聯全壘打王

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

MLB／「爸」氣來了！大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

中職／梅賽斯接棒布雷克7局好投 獅隊開季震盪後又取3連勝

相關新聞

MLB／葛拉斯諾右肩傷牽動「投手大谷」提前回歸？ 道奇教頭：不可能！

道奇隊今天以9：2擊敗海盜隊，大谷翔平單場雙安，打擊手感升溫讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說：「翔平回來了...

MLB／巨人拉莫斯打2呎連跑4壘包 遲疑跑壘釀遊騎兵「煮粥」買1送1

巨人隊成為今年大聯盟「再見勝」的行家，但今天出現本季第5場再見勝的贏球方式，讓總教練梅爾文（Bob Melvin）都坦言...

MLB／丹佛郵報痛批洛磯有如3A 隧道盡頭的光有百萬英里遠

大聯盟本季賽事開打1個月，洛磯隊慘到不行，今天在丹佛主場又以1：8不敵紅人隊，不但3連戰遭橫掃，而且吞下6連敗，戰績掉到...

MLB／超前楚奧特、賈吉搶先10轟 水手羅利暫居美聯全壘打王

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）今天首局就開轟，本季第10支全壘打出爐，成為美聯首位達到2位數的球員，追平響尾蛇...

MLB／Uber司機開轟！洋基艾斯卡拉敲生涯首轟 圓全家人的夢

洋基隊30歲大齡菜鳥、前Uber司機艾斯卡拉（JC Escarra），今天敲出生涯首轟，幫助洋基在雙重賽晚場以5：1擊敗...

MiLB／海盜張弘稜先發5局飆9K無失分 勇奪本季首勝

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜今天先發出賽，投5局飆出9次三振無失分、奪下個人本季首勝，球隊終場以3比0擊敗坦帕灣光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。