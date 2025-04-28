MLB／丹佛郵報痛批洛磯有如3A 隧道盡頭的光有百萬英里遠

大聯盟本季賽事開打1個月，洛磯隊慘到不行，今天在丹佛主場又以1：8不敵紅人隊，不但3連戰遭橫掃，而且吞下6連敗，戰績掉到4勝23敗，再破隊史開季最慘紀錄。

紅人左投羅多洛（Nick Lodolo）先發7局只被揮出兩支安打，飆出9次三振，奪下本季第3勝；洛磯全場只有3支安打，比紅人少11安，沒有能力挽回戰局，開季至今連輸9個系列賽，最近15場比賽只贏1場。

丹佛郵報毫不留情批評：「今天這場比賽再次證明，洛磯打擊更接近小聯盟3A層級，而不是大聯盟球隊，就這樣，失敗接踵而至。」

大聯盟從1901年起，開季27戰4勝23敗的球隊只有5隊，之前是1936年聖路易布朗、1988年金鶯、2003年老虎、2022年紅人。

洛磯本季面對先發左投0勝9敗，也是大聯盟唯一還未打敗先發左投的球隊，總教練布雷克（Bud Black）坦言打擊不振，無法打敗羅多洛。

洛磯不但是國聯西區、也是大聯盟戰績最慘的球隊，勝率只有1成48，如果按照這種速度，球季結束將會吞下138敗；丹佛郵報指出，洛磯在主場只有3勝9敗，今年球季開打後，一天天變得黑暗起來，隧道盡頭的光似乎離球隊有百萬英里遠。