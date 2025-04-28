MLB／超前楚奧特、賈吉搶先10轟 水手羅利暫居美聯全壘打王

水手隊捕手羅利（Cal Raleigh）今天首局就開轟，本季第10支全壘打出爐，成為美聯首位達到2位數的球員，追平響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），在大聯盟並列領先，水手終場7：6獲勝，仍居美聯西區榜首。

蘇亞雷斯昨天對勇士隊之戰4響砲，寫下大聯盟史上第19次罕見紀錄，躍居大聯盟全壘打王，今天未再開轟。

羅利對馬林魚之戰1局下，逮中梅爾（Max Meyer）95英里速球，轟出右外野方向368英尺陽春砲，追成1：1平手；水手打完前5局攻下7分奠定勝基，以2勝1敗贏得系列賽，而且最近6個系列賽都勝出，戰績16勝12敗在分區排名第1。

羅利2021年7月登上水手大聯盟，前年首次達到單季30轟，去年34轟再創個人新高，水手今年季前和他簽下6年1.05億美元合約，目前10支全壘打在美聯領先天使隊楚奧特（Mike Trout）、運動家隊索德史東（Tyler Soderstrom）1支，生涯5年累積103轟。

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天對藍鳥隊雙重賽合計8打數3安打，包括本季第8轟，全壘打數和老虎隊托克森（Spencer Torkelson）並列美聯第4，但賈吉打擊率4成06暫居大聯盟打擊王，打點27分也在美聯排名第1。