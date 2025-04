MLB／超前楚奧特、賈吉搶先10轟 水手羅利暫居美聯全壘打王

水手隊捕手羅利(Cal Raleigh)今天首局就開轟,本季第10支全壘打出爐,成為美聯首位達到2位數的球員,追平響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯(Eugenio Suarez),在大聯盟並列領先,水手終場7:6獲勝,仍居美聯西區榜首。

蘇亞雷斯昨天對勇士隊之戰4響砲,寫下大聯盟史上第19次罕見紀錄,躍居大聯盟全壘打王,今天未再開轟。

羅利對馬林魚之戰1局下,逮中梅爾(Max Meyer)95英里速球,轟出右外野方向368英尺陽春砲,追成1:1平手;水手打完前5局攻下7分奠定勝基,以2勝1敗贏得系列賽,而且最近6個系列賽都勝出,戰績16勝12敗在分區排名第1。

羅利2021年7月登上水手大聯盟,前年首次達到單季30轟,去年34轟再創個人新高,水手今年季前和他簽下6年1.05億美元合約,目前10支全壘打在美聯領先天使隊楚奧特(Mike Trout)、運動家隊索德史東(Tyler Soderstrom)1支,生涯5年累積103轟。

洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)今天對藍鳥隊雙重賽合計8打數3安打,包括本季第8轟,全壘打數和老虎隊托克森(Spencer Torkelson)並列美聯第4,但賈吉打擊率4成06暫居大聯盟打擊王,打點27分也在美聯排名第1。

