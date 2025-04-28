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MLB／Uber司機開轟！洋基艾斯卡拉敲生涯首轟 圓全家人的夢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊30歲艾斯卡拉首轟出爐。路透
洋基隊30歲艾斯卡拉首轟出爐。路透

洋基隊30歲大齡菜鳥、前Uber司機艾斯卡拉（JC Escarra），今天敲出生涯首轟，幫助洋基在雙重賽晚場以5：1擊敗藍鳥隊，這一轟讓他直言不可思議，「如果兩年前有人跟我說，我會在大聯盟開轟，我會說你在說謊。」

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）昨天度過33歲生日，但比賽延賽，改到今天進行雙重賽，皆由洋基取得勝利，首場先以11：2打爆藍鳥，第二場也以5：1贏球，賈吉也敲出晚了一天的生日禮炮，晚場於第6局敲出陽春砲，本季第8轟出爐。

洋基的驚奇來自捕手艾斯卡拉，第8局從格林（Chad Green）手中炸裂陽春砲，他長期在小聯盟、獨立聯盟打拚，為了支應生活開銷，兩年前還當過Uber司機、代課老師，在Uber上擁有5星評價。他在2024年1月與洋基簽下小聯盟合約，今年通過春訓競爭前進大聯盟，今天是他的第9場出賽，單場4打數敲出2安打，生涯首場雙安賽事、首轟都在這一戰誕生。

「這是我在大聯盟的第一轟，在洋基球場打出，這對我來說非常特別。」艾斯卡拉表示，「這是我的夢想、我們全家的夢想，如今夢想成真，「還是以洋基的身分辦到，無法比這更好了。」

與賈吉同場開轟，艾斯卡拉表示，自己從他身上學到很多，「他不管在場上或場外都是一位特別的人，能與他當隊友、每天從他身上學習，這是一件特別的事。」

洋基隊30歲菜鳥艾斯卡拉（右） 與賈吉同場開轟，賽後擊掌。路透
洋基隊30歲菜鳥艾斯卡拉（右） 與賈吉同場開轟，賽後擊掌。路透

大聯盟 洋基 賈吉

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