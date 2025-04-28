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MLB／巨人拉莫斯打2呎連跑4壘包 遲疑跑壘釀遊騎兵「煮粥」買1送1
巨人隊成為今年大聯盟「再見勝」的行家，但今天出現本季第5場再見勝的贏球方式，讓總教練梅爾文（Bob Melvin）都坦言此生未見，9局下拉莫斯（Heliot Ramos）擊出2呎落地的球，竟讓遊騎兵隊連續發生兩次大暴傳，拉莫斯一口氣連跑4個壘包，巨人以3：2擊敗遊騎兵。
兩隊以2：2進入第9局，遊騎兵由傑克森（Luke Jackson）把關9局下，第1球投出，拉莫斯出棒打成在捕手面前落地的彈跳球，傑克森接球傳一壘發生暴傳，拉莫斯再闖二壘，他在二壘前放慢腳步，但看到三壘指導教練朝自己示意繼續跑，他遲疑了一下才決定再衝三壘，而也因這個猶豫，讓遊騎兵認為有機會在三壘前抓到這個出局數，一壘手伯格（Jake Burger）傳三壘再次發生暴傳，成了結束這場比賽的play。
拉莫斯表示，「老實說，我只記得自己站上二壘，之後的事已經一片空白，我只是一直跑、一直跑。」
梅爾文指出，拉莫斯起初沒有注意到這球暴傳滾到界外區的距離，可以輕鬆跑上三壘，遲疑的時間，讓游擊兵覺得有機會逮到他，「如果他一開始就有意識到，應該只是無人出局、三壘有人，一切都朝對我們有利的方向發展，只能說真的是非常戲劇化的結局。」
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