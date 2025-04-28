快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／巨人拉莫斯打2呎連跑4壘包 遲疑跑壘釀遊騎兵「煮粥」買1送1

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
巨人隊拉莫斯（中）跑回致勝分，與隊友一起慶賀。法新社
巨人隊拉莫斯（中）跑回致勝分，與隊友一起慶賀。法新社

巨人隊成為今年大聯盟「再見勝」的行家，但今天出現本季第5場再見勝的贏球方式，讓總教練梅爾文（Bob Melvin）都坦言此生未見，9局下拉莫斯（Heliot Ramos）擊出2呎落地的球，竟讓遊騎兵隊連續發生兩次大暴傳，拉莫斯一口氣連跑4個壘包，巨人以3：2擊敗遊騎兵。

兩隊以2：2進入第9局，遊騎兵由傑克森（Luke Jackson）把關9局下，第1球投出，拉莫斯出棒打成在捕手面前落地的彈跳球，傑克森接球傳一壘發生暴傳，拉莫斯再闖二壘，他在二壘前放慢腳步，但看到三壘指導教練朝自己示意繼續跑，他遲疑了一下才決定再衝三壘，而也因這個猶豫，讓遊騎兵認為有機會在三壘前抓到這個出局數，一壘手伯格（Jake Burger）傳三壘再次發生暴傳，成了結束這場比賽的play。

拉莫斯表示，「老實說，我只記得自己站上二壘，之後的事已經一片空白，我只是一直跑、一直跑。」

梅爾文指出，拉莫斯起初沒有注意到這球暴傳滾到界外區的距離，可以輕鬆跑上三壘，遲疑的時間，讓游擊兵覺得有機會逮到他，「如果他一開始就有意識到，應該只是無人出局、三壘有人，一切都朝對我們有利的方向發展，只能說真的是非常戲劇化的結局。」

巨人隊拉莫斯因遊騎兵隊連續發生兩次大暴傳，撲回本壘再見對手。法新社
巨人隊拉莫斯因遊騎兵隊連續發生兩次大暴傳，撲回本壘再見對手。法新社

傑克森 巨人 遊騎兵

延伸閱讀

中職／范國宸右腳緊繃退場 王勝偉救急首度在悍將扛三壘

NBA／又是一路壓制！ 雷霆系列賽前兩戰贏了灰熊70分

NBA／獨行俠戴維斯40分白搭 灰熊搶下老八首輪挑戰雷霆

勇士想突破附加賽0勝魔咒 需「季後賽巴特勒」及時變身

相關新聞

MLB／葛拉斯諾右肩傷牽動「投手大谷」提前回歸？ 道奇教頭：不可能！

道奇隊今天以9：2擊敗海盜隊，大谷翔平單場雙安，打擊手感升溫讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說：「翔平回來了...

MLB／巨人拉莫斯打2呎連跑4壘包 遲疑跑壘釀遊騎兵「煮粥」買1送1

巨人隊成為今年大聯盟「再見勝」的行家，但今天出現本季第5場再見勝的贏球方式，讓總教練梅爾文（Bob Melvin）都坦言...

MLB／「爸」氣來了！大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

大谷翔平當父親後手感最火燙的一戰在今天出現，5打數敲出3安打都是長打，包括2支二壘打、1支三壘打，道奇隊靠8局下T.赫南...

MLB／Uber司機開轟！洋基艾斯卡拉敲生涯首轟 圓全家人的夢

洋基隊30歲大齡菜鳥、前Uber司機艾斯卡拉（JC Escarra），今天敲出生涯首轟，幫助洋基在雙重賽晚場以5：1擊敗...

MiLB／海盜張弘稜先發5局飆9K無失分 勇奪本季首勝

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜今天先發出賽，投5局飆出9次三振無失分、奪下個人本季首勝，球隊終場以3比0擊敗坦帕灣光...

MLB／響尾蛇蘇亞雷斯4響砲史上第19人 但球隊輸球僅是史上第3例

響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）打瘋了，今天單場4轟，寫下大聯盟史上第19場單場4響砲的比賽，但響尾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。