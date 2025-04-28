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MLB／葛拉斯諾右肩傷牽動「投手大谷」提前回歸？ 道奇教頭：不可能！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平打擊回溫，對道奇隊是好消息。美聯社
大谷翔平打擊回溫，對道奇隊是好消息。美聯社

道奇隊今天以9：2擊敗海盜隊，大谷翔平單場雙安，打擊手感升溫讓總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說：「翔平回來了」，然而此戰也有令人擔心的消息，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）僅投1局因右肩不適傷退，勢必將暫時缺席賽場。

大谷翔平此役4打數敲出2安打，首局他靠保送上壘，道奇後續3安打發動攻勢，加上海盜守備失誤，讓道奇一口氣攻下4分；大谷第2局敲二壘打，接下來兩打席遭到三振，第7局補上單場第2支安打，但隨即因貝茲（Mookie Betts）的雙殺打結束攻勢。

大谷昨天3安都長打，今天再有雙安演出，逐漸走出產女後的小低潮，羅伯茲也說：「很開心翔平回來了，現在打線更有深度，我認為我們已經度過了這段低潮，下一波系列賽將面對幾位優秀的投手，但我對目前球隊打線狀態很滿意。」

道奇的擔憂來自投手，葛拉斯諾1局上的投球挨了麥卡臣（Andrew McCutchen）、瓦德茲（Enmanuel Valdez）連兩打席陽春砲，先發1局失2分就因右肩不適退場。

葛拉斯諾透露，在第2局準備上場前的熱身，在最後一投感覺不對勁，「很像被什麼東西抓住了的感覺。」面臨傷情讓他坦言失望，而道奇還有史奈爾（Blake Snell）因左肩發炎缺陣，外界關心接下來輪值安排。

岡索林（Tony Gonsolin）已完成復健賽，預計將在周四先發面對馬林魚隊；日本媒體也詢問羅伯茲，因應這些投手傷情，是否有讓「投手大谷」提前回歸的計畫？羅伯茲回應：「完全沒有考慮，翔平的復健過程是完全不同的事，總經理昨天也說過了，我們會逐周根據翔平的狀況來做評估，他的回歸計畫與其他投手的狀況完全沒有關聯性。」

道奇隊先發投手葛拉斯諾右肩不適提前退場。美聯社
道奇隊先發投手葛拉斯諾右肩不適提前退場。美聯社

羅伯茲 葛拉斯諾 道奇

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