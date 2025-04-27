MLB／「爸」氣來了！大谷翔平狂掃3長打 道奇2位赫南德茲開砲致勝

大谷翔平當父親後手感最火燙的一戰在今天出現，5打數敲出3安打都是長打，包括2支二壘打、1支三壘打，道奇隊靠8局下T.赫南德茲（Teoscar Hernández）陽春砲、K.赫南德茲（Kike Hernández）代打三分砲，以8：4擊敗海盜隊，終止3連敗。

道奇由「令和怪物」佐佐木朗希先發，投5.2局、93球，被敲5安打、失3分，有4次三振、2次四壞球保送，在3：3平手之際收工，也確定投到第6場先發仍無緣勝投。

佐佐木全場第1球就被克魯茲（Oneil Cruz）扛出一發陽春砲，第4局再次失血，接連被弗瑞茲爾（Adam Frazier）、范姆（Tommy Pham）敲安，靠三振取得該局第一個出局數後，又是歐尼爾給予重擊，以安打掃回兩分打點。佐佐木在第6局繼續站上投手丘，連抓兩出局後對海耶斯（Ke'Bryan Hayes）投出觸身球，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也在此時走上場換投。

It's a Hernández home run party 😤



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TEOSCAR HERNÁNDEZ TEES OFF 🚀 pic.twitter.com/AiO8gz1eNw — MLB (@MLB) 2025年4月27日

海盜先發投手米勒（Mitch Keller）投6局失3分（責失2分），道奇打線在1局下由大谷翔平、T.赫南德茲二壘打串連開張分數，艾德曼（Tommy Edman）打向二壘再靠失誤上壘，T.赫南德茲跑回第2分。5局下大谷敲三壘打，弗里曼（Freddie Freeman）補上一壘打，道奇以3：3追平。

Shohei Ohtani's THIRD extra-base hit of the night ties the game 💪 pic.twitter.com/Q4Yo6wbcTg — MLB (@MLB) 2025年4月27日

海盜剛在7局上以4：3超前戰局，大谷翔平在7局下就以二壘打再度追平，自己隨後盜三壘成功，但道奇該局未能再有分數進帳，兩隊形成4：4。

戰局分水嶺出現在8局下，海盜霍德曼（Colin Holderman）登板面對3人次都沒解決，先被T.赫南德茲就被敲出陽春砲，再被艾德曼敲二壘打、保送史密斯（Will Smith），緊急換上溫茲（Joey Wentz）接手投球，仍被K.赫南德茲代打敲出三分砲一棒擊沉。