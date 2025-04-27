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MiLB／海盜張弘稜先發5局飆9K無失分 勇奪本季首勝

中央社／ 台北27日電
張弘稜。資料照
張弘稜。資料照

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投手張弘稜今天先發出賽，投5局飆出9次三振無失分、奪下個人本季首勝，球隊終場以3比0擊敗坦帕灣光芒隊。

美國職棒小聯盟高階1A賽事海盜今天與光芒交手，海盜隊23歲台灣投手張弘稜先發，開賽連抓9個出局數，直到4局下被首名打者敲出安打，但接著抓到盜壘跑者，2人出局後投出保送，再投出三振凍結對手攻勢。

張弘稜5局下也投出3上3下，今天總計用67球投5局，僅被敲出1支安打，飆出9次三振，投出1次四壞保送、無失分，奪下本季首勝，賽後防禦率4.50。

今天比賽前5局兩隊都沒有拿下分數，海盜隊6局上靠著陽春砲先馳得點，8局上2人出局後靠著接連3支安打，包括1支三壘打、1支二壘打，單局再添2分保險分、順利拿下比賽勝利。

匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天在與明尼蘇達雙城隊3A比賽先發打9棒、守二壘，單場3打數沒有敲出安打，選到1次保送上壘，也吞下1次三振，賽後打擊率2成56，球隊終場以6比5搶勝。

底特律老虎隊3A野手李灝宇今天在與堪薩斯市皇家隊3A比賽先發扛3棒、守三壘，單場3打數沒有敲出安打，有1得分，賽後打擊率2成20。

張弘稜 海盜

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