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MLB／去年被大谷翔平轟今天完美復仇 海盜史肯斯曝對決想法

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、史肯斯(右)。 法新社
大谷翔平(左)、史肯斯(右)。 法新社

海盜隊22歲王牌投手史肯斯（Paul Skenes）本場面對道奇隊，主投6.1局狂飆9K無失分，幫助海盜以3：0完封勝，史肯斯賽後受訪時談到，對決大谷翔平時的心境。

史肯斯去年曾被大谷翔平敲全壘打，今天他復仇成功，3次對決都讓大谷無法上壘。首局他面對大谷陷入1好3壞落後，史肯斯透露，「當下真的想說糟了。老實說，面對全聯盟最強打者，1好3壞絕對不是理想的，但我心想反正也沒什麼好失去的，所以乾脆放開手腳，持續用直球對決，最後讓大谷打成中外野飛球出局。」

後面幾個打席也是對大谷採積極進攻態度，「真的就是那種沒什麼好怕的的心態，想看自己能做到什麼程度，看自己的球路能不能對抗這種打者，當然也投出幾顆爛球，但我下定決心，把該做的事做好。」

史肯斯6局投完用103球，沒想到7局上仍登板，三振史密斯（Will Smith）後就退場休息，108球創生涯新高。對此史肯斯表示，「我知道這在大聯盟不太可能發生，但我真的覺得自己有能力和體能投140、150球。這在大學很常見，但大聯盟不是這樣，如果教練問我能不能再面對一名打者或再投一局，我一定不會拒絕。」

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