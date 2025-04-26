MLB／2天前就有異樣！山本由伸控球失準：節奏沒掌握好

道奇隊日籍強投山本由伸今天在主場先發迎戰海盜隊。雖然開季以來狀態火燙，但山本由伸首局即失分，連續無失分局數止步於18.2局。

這一次導致失分的關鍵是面對首名打者就投出四壞球保送，這場比賽山本罕見控球失準，甚至創下近3年來未曾出現的情況。

山本在第一局面對首名打者克魯茲（Oneil Cruz）時，投到滿球數後投出四壞球，隨後又被盜壘到二壘，最後在2人出局後被敲出右外野安打失分。隨後，他又對第五棒的海斯（Ke'Bryan Hayes）送出四壞球，單局出現2次保送。

「一開始就讓球數落後，沒能掌握好投球節奏，我想這是今天最大的問題。」山本由伸賽後表示。

儘管第2、3局都成功守成未失分，但每局開局仍各自投出一次四壞球，最終累積了4次四壞球，加上被敲5支安打，山本由伸在5局投球中掉了3分，其中1分為責失，吞下本季第2敗，防禦率稍微上升至1.06。

據日本媒體報導，早在兩天前於芝加哥進行的牛棚練投中，山本就曾出現些微異狀。雖然那只是例行調整，但在大約40球的投球中，山本有近10次投完後露出疑惑表情，或仰頭望天。不過，他也會在每次投球後立即與投手教練及翻譯分析數據並進行修正。在這場比賽中，也能見到他試圖即時調整的畫面。

山本由伸談到：「從第2局尾段到第3、第4局，手感其實有逐漸回來……。但在第5局的危機時刻，還是沒能成功化解，非常懊悔。畢竟事出必有因，所以必須更快察覺問題、找到不順的地方。今天其實也算在蠻早的時候就有調整回來一點，但最終整體節奏還是沒能掌握好。」

本季山本由伸的每9局平均保送率僅2.17，表現相當穩定，也因此這場比賽的控球表現可說是非常罕見。事實上，山本上一次單場出現4次保送，已經要追溯到2022年8月2日歐力士對西武的比賽。

這也讓不少球迷感到驚訝，紛紛留言：「真的很少見」、「出現超多四壞球」、「山本今天狀態不太好」、「裁判今天似乎很難拉弓判好球」、「山本怎麼了」、「山本由伸有點掙扎」、「不像平常的他啊」等。