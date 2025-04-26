MLB／知道連14局無失分紀錄終結 千賀滉大：總是會結束

大都會隊日本強投千賀滉大今天對國民隊，主投6局失2分，儘管大都會打線8局上狂攻4分幫助他逃過敗投，但國民靠著伍德（James Wood）再見安打，以5：4氣走大都會。

千賀滉大2局下被連敲3安，讓國民先馳得點。3局下又被阿布姆斯（CJ Abrams）擊出帶有1分打點的三壘安打。隨後千賀回穩連續解決11名打者，6局下連投2次保送，最後三振掉貝爾（Josh Bell），結束投球任務。

大都會8局上打下4分大局，但9局下國民泰納（Jose Tena）先敲追平安，阿布姆斯隨後靠著野手選擇上一壘，伍德將球打穿二壘防區，沒想到阿布姆斯竟連跑3個壘包，衝回再見分。

大都會結束近期的7連勝，千賀滉大也結束連14局無失分紀錄，用96球投完6局，被敲6安，投出5K和2保送，失掉2分，防禦率升至1.26。

千賀滉大受訪時談到無失分紀錄中斷，「我知道自己連續無失分，但這種東西總是會結束的，重點還是要繼續努力把「0」一局一局堆上去。」千賀也解釋開局不穩的原因，「一開始身體動作感覺比較卡，還好沒讓比賽崩盤，後半段感覺真的很好，所以我對下一場比賽很期待。」