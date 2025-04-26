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MLB／山本由伸4保送創生涯最差 道奇教頭：不像他平常的樣子

聯合新聞網／ 綜合報導
山本由伸。 路透
山本由伸。 路透

道奇隊日本強投山本由伸今天面對海盜隊，投出大聯盟生涯單場最多的4次四壞保送，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言，「這不像他平常的樣子。」

山本由伸用94球完成5局，只有58顆好球，投出4保送和5次三振，被敲5支安打，失掉3分只有1分是自責分，中斷連18局無失分紀錄，防禦率上升至1.06。

羅伯茲談到山本的投球時說：「控球方面今天不像他平常的樣子，經常陷入球數落後，球數一多，就容易在2出局後被敲安打失分，這也不像是他的風格。」

道奇打線今天慘遭封鎖，終場以0：3遭到海盜完封，苦吞3連敗，對此羅伯茲樂觀表示，「目前打線確實沒串聯起來，但情況沒那麼嚴重，我相信很快就會再打出來，有幾位選手在低潮，但大家一定能找到恢復的方法。」

山本由伸 海盜 道奇

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