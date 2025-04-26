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MLB／爛到球迷喊「我們要威佛」 洋基終結者：現在什麼都不順
明星終結者威廉斯（Devin Williams）本季轉戰洋基隊表現荒腔走板，今天面對藍鳥隊被敲2安，還投出觸身球，1個出局數都沒抓到就退場，總計失掉3分，防禦率11.25，洋基終場也以2：4輸球。
洋基球場今天湧入4萬6081名觀眾，8局打完以2：1領先，9上威廉斯登板關門，卻被打爆退場，球迷發出噓聲並高喊「我們要威佛（Luke Weaver）」。
去年威佛成為洋基牛棚大將，今年出賽11場還沒掉過分數。威廉斯受訪時坦言有聽見球迷呼喊，「每個人都有自己的看法，我對這沒什麼想法。」
威廉斯也談到自己的狀況，「現在真的什麼都不順，我也希望有個簡單解釋，但我真的不知道。不能替球隊完成任務的感覺真的很糟，他們給我絕佳機會，但我今天就是沒辦法搞定。」
威廉斯曾在2022和23年入選明星賽，上季防禦率僅1.25，他也提到，「其實打者反應是最準的指標，而不是你在牛棚練投時怎麼樣。看他們的揮棒、我球數一直落後、沒做到該做的事。」
洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時則說，「我們會盡一切努力幫他找回狀態，我們都知道他有多厲害，也知道他對我們來說有多重要。」對於是否要把威廉斯調離終結者，布恩表示還要再看看。
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