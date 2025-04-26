MLB／山本由伸5局4四壞失3分 中斷連18局未失分

道奇隊日本強投山本由伸今天面對海盜隊投得痛苦，先發5局退場丟掉本季最高的3分（1分責失），也投出美職生涯單場最多的4次四壞保送，並中斷連續18局無失分的紀錄。

山本由伸首局就因控球浮現危機，開賽先投出保送後被盜上二壘，雖然隨後抓到2出局，但被瓦德茲（Enmanuel Valdez）敲安丟掉1分，隨後是四壞保送、三振才結束這局。

2局上山本由伸又是保送、安打開局，但這次連抓3個出局數凍結壘包，3局上則是保送後用飛球出局、雙殺解決，4局上好不容易投出3上3下。

5局上則是隊友失誤開局，隨後山本由伸被克魯茲（O'Neill Cruz）敲出安打而掉分，2出局、一三壘有人時又被海耶斯（Ke'Bryan Hayes）敲出安打丟掉此戰第3分。

山本由伸最終投完5局退場，用了94球有58顆好球，丟掉3分（1分責失）、另有5次三振、4次四壞球，防禦率上升到1.06，退場時道奇隊以0：3落後。