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MiLB／莊陳仲敖2A先發5局失1分 林家正追平安助敗投解套

中央社／ 台北26日電
美國職棒小聯盟2A賽事奧克蘭運動家隊台灣投手莊陳仲敖先發5局失1分、無關勝敗，搭配捕手林家正敲出追平比數安打 中央社
美國職棒小聯盟2A賽事奧克蘭運動家隊台灣投手莊陳仲敖先發5局失1分、無關勝敗，搭配捕手林家正敲出追平比數安打 中央社

美國職棒小聯盟2A賽事奧克蘭運動家隊台灣投手莊陳仲敖先發5局失1分、無關勝敗，搭配捕手林家正敲出追平比數安打；匹茲堡海盜隊陳柏毓先發出賽投5局失1分，也是無關勝敗。

運動家隊2A今天與西雅圖水手隊2A交手，運動家隊派出莊陳仲敖先發，與同樣來自台灣的捕手林家正搭配，林家正今天先發打9棒。

莊陳仲敖1局下有狀況，先保送首名打者，1人出局後被敲出二壘打失分，但及時回穩，連續製造2個滾地球出局、沒有擴大失分危機。

莊陳仲敖2局讓打者3上3下，3局雖有被敲出二壘打，但力守不失分，4局下1人出局後接連被敲出2支安打，接著連抓2個出局數、凍結對手攻勢，5局再投出3上3下，5局投完球隊0比1落後時退場。

莊陳仲敖總計用81球投5局，被敲出4支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，賽後防禦率6.98，球隊比賽後半段追分超前，莊陳仲敖無關勝敗。

林家正今天在7局上敲出安打、送回球隊追平分，也幫莊陳仲敖敗投解套，今天總計3打數敲出1安打，貢獻1分打點、選到1次四壞保送；運動家隊終場以3比1搶勝。

匹茲堡海盜隊2A今天與巴爾的摩金鶯隊2A交手，海盜隊台灣投手陳柏毓先發出賽，總計用75球投5局，被敲出4支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，兩隊平手時退場，球隊終場以2比3吞敗，陳柏毓無關勝敗，賽後防禦率3.24。

莊陳仲敖 運動家

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