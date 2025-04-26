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MLB／《JoJo》鐵粉？真美子連兩年為大谷翔平挑動漫出場曲

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

今天是道奇隊的「約會之夜」特別安排球員的另一半幫忙挑選出場曲，大谷翔平的太太真美子的選擇，透露出這對夫妻可能有一人是《JoJo的奇妙冒險》鐵粉的一面，連續兩年選擇這部知名動漫的相關曲目。

道奇今天在主場迎戰海盜隊，大谷翔平作為第1棒、指定打擊，將在搖滾樂團「Yes」的歌曲〈Roundabout〉中上場打擊，這是由真美子所選的曲目。

〈Roundabout〉這首歌是2012至2013年播出的動畫《JOJO的奇妙冒險》第一部中的片尾曲使用，樂團Yes曾在1985年獲得葛萊美獎，並於2017年入選「搖滾名人堂」。

去年道奇的「女性之夜」同樣安排球員另一半挑選出場曲，當時真美子為大谷挑選了由菅野祐悟創作的「il vento d'oro」，這首歌也是知名動漫《JoJo的奇妙冒險》第五部的黃金之風處刑曲，而當天大谷翔平敲出2安、3分打點。

而今年4月12日《JoJo的奇妙冒險》宣布將製作第七部作品《飆馬野郎》（Steel Ball Run）時，大谷翔平的個人IG也曾以限動方式分享這項消息。

道奇隊「約會之夜」由球員另一半挑選出場曲。圖／取自道奇隊官方X
道奇隊「約會之夜」由球員另一半挑選出場曲。圖／取自道奇隊官方X

大谷翔平 排球 道奇

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