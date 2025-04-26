MLB／誤判釀36年首見「3-6-3」三殺 大都會教頭不解4名裁判在幹嘛

大都會、國民隊今天的過招，關鍵字是「triple」，4局上出現爭議三殺判決，兩隊在比賽尾聲的攻勢都與三壘打有關，國民終場以5：4再見氣走大都會。

此役爭議判決出現在4局上，大都會前兩位打者尼莫（Brandon Nimmo）、溫托斯（Mark Vientos）都敲安上壘，眼看無人出局、一二壘有人的大好機會，溫克（Jesse Winker）擊出一壘方向的又似平飛又似滾地球，一壘手洛伊（Nathaniel Lowe）接進手套，判決為平飛球直接遭到接殺，而兩位跑者都已起跑下，國民傳二壘再傳一壘，連抓3個出局數。

爭議在於，慢動作鏡頭顯示，這球是在一個彈跳之後才進入洛伊手套，大都會教頭曼多薩（Carlos Mendoza）及溫克都對這記判決有意見，認為洛伊是「攔」住這球、而非「接」住這球，但根據挑戰規定，裁判僅可重播審視外野手是否在落地前接球，內野手的接球並不在此項挑戰規定內。

曼多薩賽後對這記判決直言沮喪，他說當時整個休息區、場上跑者都看到這球落地了，不知道為何裁判會判定這球是直接接殺。他也還原當時與裁判的對話，「他們說，如果有其他裁判看到，他們就會去跟馬奎茲（Alfonso Márquez，一壘審）說，這就是我失望的點，場上還有其他3位裁判，總該有人做出正確判決吧！」他說並不怪馬奎茲，但想知道為何4名裁判都錯過這記判決。

這球紀錄上成為1989年6月6日後首度出現的「3-6-3」三殺，而當時是由大都會對小熊隊策動。

大都會吃了大虧，一路落後的戰局，一度在8局上靠4分大局逆轉，包括溫托斯在滿壘時的三壘打，但國民9局下的攻勢也由克魯斯（Dylan Crews）三壘打展開，泰納（José Tena）先敲追平安，伍德（James Wood）在一壘有人的打席，打向二壘方向，二壘手麥克尼爾（Jeff McNeil）錯失攔到這球的機會，這球滾到外野，阿布姆斯（CJ Abrams）連跑3個壘包衝回再見分。