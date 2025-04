MLB／大聯盟手動更改大谷以父之名首安 卻苦了同胞今永昇太

小熊隊日籍投手今永昇太3天前面對道奇隊的投球內容,一夕之間從5.2局責失2分變成責失5分,而背後原因是大谷翔平首局擊出三游之間的滾地球,從失誤改記安打,大谷喜獲1支安打,但今永責失分也暴漲3分。

兩隊當天上演大混戰,打到延長10局由小熊以11:10擊敗道奇,今永先發5.2局被敲7安打、失5分,當天首局大谷擊出的滾地球,朝三、游之間而去,三壘手沃克曼(Gage Workman)看似已準備接球,卻只擦到手套前緣,原先被記為失誤,也讓艾德曼(Tommy Edman)之後出現的三分砲,所失3分全部都是非責失分。

然而大聯盟紀錄組今天改判,取消失誤,改記大谷安打,這支安打也因此成為大谷成為父親後的首支安打,同時面對今永的對戰數據也從10支0變成10支1。

這一改也苦了今永,單場責失分多了3分,防禦率從2.38暴漲為3.18。

🚨CHANGE 30🚨



4/22 @Dodgers at @Cubs



T1 the error charged to Gage Workman has been changed to a single for Shohei Ohtani. As a result, three runs are changed to earned against Shota Imanaga.



Change 1 for CHC#LetsGoDodgers #BeHereForIt pic.twitter.com/HChZd4cqne