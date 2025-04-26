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MLB／大聯盟手動更改大谷以父之名首安 卻苦了同胞今永昇太
小熊隊日籍投手今永昇太3天前面對道奇隊的投球內容，一夕之間從5.2局責失2分變成責失5分，而背後原因是大谷翔平首局擊出三游之間的滾地球，從失誤改記安打，大谷喜獲1支安打，但今永責失分也暴漲3分。
兩隊當天上演大混戰，打到延長10局由小熊以11：10擊敗道奇，今永先發5.2局被敲7安打、失5分，當天首局大谷擊出的滾地球，朝三、游之間而去，三壘手沃克曼（Gage Workman）看似已準備接球，卻只擦到手套前緣，原先被記為失誤，也讓艾德曼（Tommy Edman）之後出現的三分砲，所失3分全部都是非責失分。
然而大聯盟紀錄組今天改判，取消失誤，改記大谷安打，這支安打也因此成為大谷成為父親後的首支安打，同時面對今永的對戰數據也從10支0變成10支1。
這一改也苦了今永，單場責失分多了3分，防禦率從2.38暴漲為3.18。
🚨CHANGE 30🚨— MLB Scoring Changes (@ScoringChanges) April 25, 2025
4/22 @Dodgers at @Cubs
T1 the error charged to Gage Workman has been changed to a single for Shohei Ohtani. As a result, three runs are changed to earned against Shota Imanaga.
Change 1 for CHC#LetsGoDodgers #BeHereForIt pic.twitter.com/HChZd4cqne
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