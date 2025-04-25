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MLB／官網排前10先發投手 第1史肯斯明天對決第7山本由伸

聯合新聞網／ 綜合報導
海盜王牌史肯斯(左)、道奇王牌山本由伸(右)。美聯社
海盜王牌史肯斯(左)、道奇王牌山本由伸(右)。美聯社

大聯盟官網今天更新先發投手實力榜，根據投手過去365天的表現排名，海盜史肯斯（Paul Skenes）登上第1，道奇隊日本強投山本由伸排第7，明天兩人將正面交鋒。

排名1至10依序是史肯斯、紅襪隊克羅謝（Garrett Crochet）、巨人隊韋伯（Logan Webb）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、紅人隊格林（Hunter Greene）、太空人隊布朗（Hunter Brown）、山本由伸、教士隊皮維塔（Nick Pivetta）、水手隊吉伯特（Logan Gilbert）及皇家隊雷根斯（Cole Ragans）。

報導中指出，史肯斯4月9日對紅雀隊的比賽中，失掉生涯新高的5分，但近2場出賽回穩，13局只失3分。目前生涯累積投滿164.1局，13勝5敗，防禦率2.14，狂飆200K。明天他要對生涯唯一讓他防禦率超過3.38的球隊，去年對道奇出賽2場，防禦率5.73。

史肯斯的對手正好是排名第7的山本由伸，內文提到山本由伸從日本轉戰大聯盟的新人球季絕對稱不上失敗。山本經歷適應期後漸入佳境，儘管又遭遇三頭肌傷勢缺陣2個月，然而2025年山本完全找回感覺。

山本本季目前以0.93防禦率領先國聯，三振率和滾地球率都排在聯盟前5%，且過去3場先發19局未失掉任何自責分。

史肯斯 山本由伸 海盜 道奇

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