MiLB／藤浪晉太郎控球再度失控！連投3保送但沒有自責分

效力水手隊3A的日本火球男藤浪晉太郎今天再度登板，面對太空人隊3A，控球問題仍無法改善，單局連投3保送，失掉1分非自責分。

藤浪第7局6：4領先時登板，首名打者擊出投手前滾地球出局，下一棒因游擊手失誤上壘。接下來藤浪控球不穩，連丟3個保送，讓對手擠回1分。

教練選擇讓他繼續在場，藤浪先讓對手擊出三壘滾地球出局，再讓下一棒擊成左外野飛球出局。總計今天藤浪主投1局，32球只有16顆好球，沒被敲安打，投出3保送，失1分非自責分。

藤浪上一場只抓到1個出局數，就投出4保送和3暴投失掉3分。本季他出賽9場，防禦率為11.74。