快訊

阿金散步「遭內褲套頭」丟臉到當場趴地崩潰！網笑翻：狗狗瞬間社死了

中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

很多人不知道！全家超商推1隱藏服務 眾人大讚：太佛、太貼心

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／0.00→0.53 沙子宸連16局無失分破功依舊好投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
沙子宸。 中央社
沙子宸。 中央社

效力運動家隊1A的旅美台將沙子宸今天面對水手隊1A，雖然開季連續16局無失分破功，但依舊是先發5局6K、失1分的好投，防禦率從0.00上升至0.53。

沙子宸今天首局投出3上3下，2局上則是三振、安打交錯出現，最後製造滾地球出局，第3、第4局則又投出6上6下，展現絕佳壓制力。

然而5局上沙子宸被羅倫特（Austin St. Laurent）敲出安打後，先用三振抓到出局，但接著戴斯塔（Connor Dykstra）敲出安打又投出保送變成滿壘，最終因高飛犧牲打丟掉1分，最終以三振結束今天工作。

沙子宸今天5局投了72球有51顆好球，6次三振另有1次四壞保送，開季前3場出賽合計12局沒失分的完美表現今天破功，目前4場出賽累計17局、26次三振，K功依舊驚人。

今年在運動家1A打拚的兩位台將表現都很驚人，沙子宸的26次三振是球隊第二高，第一名是林維恩的27次，林維恩昨天因為挨了2轟、5局失3分，防禦率從0.75上升到2.12。

沙子宸 運動家

延伸閱讀

MiLB／鄭宗哲連5場敲安還演盜壘 林維恩5局失3分

MiLB／林維恩單局挨2轟「無雙」破功 鄭宗哲連5場敲安

MiLB／林維恩好狂！4局12上12下飆9K 登三振、防禦率王

林維恩超狂初登板媲美郭泓志 運動家4台將拚上大聯盟不是夢

相關新聞

MLB／大谷翔平陷低潮 貝茲送上暖心四字：他也是人

迎接女兒誕生、初為人父的道奇球星大谷翔平，結束兩天陪產假後至德州出賽，但近三場比賽手感欠佳，12打數僅敲出1支安打，陷入...

MiLB／0.00→0.53 沙子宸連16局無失分破功依舊好投

效力運動家隊1A的旅美台將沙子宸今天面對水手隊1A，雖然開季連續16局無失分破功，但依舊是先發5局6K、失1分的好投，防...

MLB／台美混血「費仔」手感急凍！代打吞2K已15打數無安打

勇士隊台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今日替補上陣，但2次打擊機會都吞K，打擊率持續下探，目前是低迷的0.050，依舊未能走出低潮。本季他出賽10場共20打數，僅僅只有1支安

MLB／白襪明星左投培瑞茲手臂不適退場 美媒：恐整季報銷

根據ESPN報導，這個休賽季從教士隊轉戰白襪隊的左投培瑞茲（Martin Perez）因為屈肌腱拉傷而進入傷兵名單，雖然不需要進行TJ手術，但根據消息人士透露給ESPN，培瑞茲很有可能整季報銷。

MLB／遊騎兵明星游擊手席格又受傷！手感逐漸加溫卻進傷兵

遊騎兵隊今日宣布，陣中明星游擊手席格（Corey Seager）因為右腿拉傷，將進10天傷兵名單，2屆金手套老將亞莫德（Nick Ahmed）將取代席格的位置，他在4月初與遊騎兵簽下小聯盟約。

MiLB／鄭宗哲連5場敲安還演盜壘 林維恩5局失3分

美職匹茲堡海盜隊小聯盟3A台灣好手鄭宗哲今天3打數敲出1支二壘安打，連5場出賽有安打演出，手感火燙，還跑出1次盜壘成功；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。